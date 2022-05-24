Türk öğrenciler Lordlar Kamarası'nı ziyaret etti

Westminster Sarayı’nda ağırlanan ve üyelerle bir araya gelen öğrenciler arasında bulunan 3 Türk, lordlara eğitimle ilgili düşüncelerini içeren konuşma yaptı

Tarabya İngiliz Okulları’nda (TBS) eğitim gören 15 öğrenci, Westminster Sarayı’nda ağırlanarak, Lordlar Kamarası’nda parlamento üyelerine hitap etti.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında son zamanlarda artan temaslar ve karşılıklı ziyaretler, ülkeler arasındaki ilişkileri üst düzeye çıkardı.

Eğitim alanındaki ilişkiler de her geçen gün artarken, Türkiye’de Birleşik Krallık’tan ilham aldığı müfredatıyla eğitim veren TBS’ye bu ülkeden özel davet geldi.

Tarabya İngiliz Okullarında eğitim gören 15 öğrenci, Lordlar Kamarası üyesi Mohamed Iltaf Sheikh’in davetlisi olarak parlamentoda ağırlandı.

Westminster Sarayı’nı ziyaret eden ve üyelerle bir araya gelen öğrenciler arasında bulunan 3 Türk, lordlara hitap etti.

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK BAŞARILI BULUYORUM”

Öğrencileri ağırlayan Mohamed Iltaf Sheikh, yaptığı konuşmada, İngiltere parlemontosunun yapısından, Lordlar Kamarasının görevlerinden ve kimlerden oluştuğundan bahsetti.

Kendisinin bu parlamentonun daimi üyesi olduğunu anımsatan Sheikh, Türkiye ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

“TÜRK ÖĞRENCİLERİN BURADA BULUNMASINDAN GURURLUYUZ”

Sheikh, “Ben bir Türkiye ve Osmanlı hayranıyım. Türkiye’yi çok başarılı buluyorum. Ben de Müslüman’ım ve Ayasofya Camii tekrar ibadete açılınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak teşekkür ettim. Sizin de eğitimle ilgili çalışmalarınızı çok beğeniyorum. Öğrencileri tanıyınca bir kez daha bundan emin oldum.”

Tarabya İngiliz Okulları Kurucusu Mehmet Gültekin ise, uyguladıklarını başarılı eğitim çalışmaları sayesinde birçok kesimin dikkatini çektiklerini belirterek, Birleşik Krallık’tan da üst düzey davet geldiğini söyledi.

Öğrencilerin Westminster Sarayı’nda lordlar ile bir araya gelerek onlarla sohbet ettiğini ve çeşitli sorular sorduklarını dile getiren Gültekin, şu açıklamalarda bulundu:

“Öğrencilerimiz İngiltere, ülkedeki eğitim sistemi, geleceğin meslekleri, uluslararası politika, eğitimin geleceği ve online eğitim başta olmak üzere tüm merak ettiklerini sordu. Çok güzel bir buluşmaydı. Türk öğrencilerin burada bulunması, parlamentoya hitap etmesi çok nadiren görülebilecek bir durum. Bu nedenle çok mutluyuz ve gururluyuz.”

“HAYALİM ÇOCUK DOKTORU OLMAK”

Ziyarette bazı Türk öğrenciler de lordlara hitap etti. Konuşmacılar arasında bulunan Melisa Aşçı, TBS’deki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Aşçı, hayalinde, “çocuk doktoru ve tıbbi jeolog olmanın” bulunduğunu kaydederek, ileride eğitimine İngiltere’de devam etmek ve iki ülke arasındaki samimi ilişkilere katkı sunmak istediğini anlattı.

“DEZAVANTAJLARDAN ÇOK AVANTAJLARA ODAKLANMALIYIZ”

Ece Demirkan ise dünyanın karşılaştığı son olaylar nedeniyle günlük hayatlarından eğitime kadar her şeyin değiştiğini, hala küresel salgına uyum sağlamaya çalışıldığını söyledi.

Eğitimin geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaşan Demirkan, salgının geleceğe yönelik etkilerinin gözardı edilemeyeceğini bildirdi.

Demirkan, “Ne yazık ki pandeminin hayatımıza getirdiği değişikliklerin üzerimizdeki etkisini tam olarak kavramış değiliz. Ancak yine de salgının dezavantajlarından çok avantajlarına odaklanmalıyız.” dedi.

Konuşmaların ardından Lord Sheikh’e Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait motifler bulunan vazo ve tabak hediye edildi. Program, grup fotoğrafı ve parlamento turuyla sona erdi.

