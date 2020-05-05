Türkiye’de programatik yatırımları 2 milyar TL’nin üzerine çıktı



İSTANBUL — 5 Mayıs 2020 — Dünya çapındaki en iyi markalara son teknoloji pazarlama çözümleri sunan RTB House, programatik yatırımların artmaya devam ettiğini açıkladı. Bu yıl trend olarak şirketlerin dijital yatırımlarında öncelikli yerini koruyan programatik yatırımların toplam dijital yatırımlar içindeki payı yüzde 70’i geride bıraktı.

Geçtiğimiz yıl dijital mecralara yapılan yatırım 2018 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 19 arttı. 2019 yılında dijital medya yatırımlarının yüzde 20,5’ini sosyal medya, yüzde 64,2’sini mobil platform, 70,7’sini programatik satın alma yatırımları oluşturdu. Böylece toplam programatik satın alma yatırımları geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 26,7 artarak 2 milyar 78 milyon liraya ulaştı.

Programatiğin her yıl düzenli olarak büyümeye devam ettiğine dikkat çeken, programatik reklamcılığa artan ilginin neden arttığını şöyle özetledi:

“Yapay zekâ teknolojisi kullanan programatik reklamcılık, gerçek zamanlı teklifler sunup reklamları doğru hedef kitlelere yönlendirerek, reklam üzerinden satın alımların karar sürecini otomatikleştiriyor. Tüketicilerin dijital reklam üzerinden satın alım için çok daha kişisel reklamlar beklediğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla programatik reklamcılık, şirketlerin uygun maliyetle, hızlı ve etkin şekilde müşterilere ulaşmasının en iyi yöntemi. Bu yöntem hem dönüştürme oranını yükseltiyor hem de müşteri edinme maliyetini düşürüyor.”

Dijital mecralar yükselişte

2018 yılı ile karşılaştırıldığında 2019 yılında dijital mecralarda yüzde 19 büyüme ile birlikte, toplam 2 milyar 940 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl, sosyal medyaya 603 milyon TL, mobil platformlara 1 milyar 887 milyon TL ve programatik satın almaya ise 2 milyar 79 milyon TL tutarında yatırım yapıldı.

2019’da dijital yatırım içinde en fazla payı 1 milyar 680 milyon TL ile display aldı. Display’deki artış yüzde 18,9 olarak gerçekleşirken, bu alanda gösterim/tıklama bazlı mecraların 2019 yılındaki payı yüzde 64, videoların yüzde 29, native’in payı yüzde 8 olarak gerçekleşti.

2019’da gösterim/tıklama bazlı reklam yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 11,4 oranında artarak, 1 milyar 69 milyon TL oldu. Yine 2019 yılında video bazlı yatırımları bir önceki yıla göre 36.9’luk artışla 483 milyon TL, native reklam yatırımları da bir önceki yıla göre yüzde 26,7 artarak, 128 milyon TL olarak gerçekleşti.

