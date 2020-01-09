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​Uluslararası Lisansüstü İşletme Okulları Derneği’nin Türkiye’deki tek üyesi

09 Ocak 2020 Perşembe 09:40
​Uluslararası Lisansüstü İşletme Okulları Derneği’nin Türkiye’deki tek üyesi

​Uluslararası Lisansüstü İşletme Okulları Derneği’nin Türkiye’deki tek üyesi


Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi dünyanın önde gelen lisansüstü işletme okulları derneği olan Graduate Management Admission Council’e Türkiye’den üye olarak seçilen tek okul oldu.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi dünyanın önde gelen lisansüstü işletme okulları derneği olan Graduate Management Admission Council’e ™ (GMAC ™) Türkiye’den üye olarak seçilen tek okul oldu.

GMAC üyesi olabilmek için; komite tarafından aday gösterilme, yaklaşık üç yıl aktif olarak GMAC ile çeşitli konularda iş birliği gerçekleştirerek neticesinde okulun faaliyetlerini içeren bir rapor, GMAC üyesi iki farklı üniversitenin en az dekan veya dekan yardımcısı seviyesinden alınan referans mektubu ve okulun programlarının profili ve kabul şartları ile ilgili ayrı raporlamalar yapma şartları aranıyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan raporda; fakültenin akreditasyonu, uluslararası üyelikleri ve sıralamaları; sunduğu programlar, GMAC üyesi olarak yapabileceği katkılar; etik ve şeffaf eğitim konularına yer verildi.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Nihat Kasap “3 senedir üzerinde emek verdiğimiz üyelik görüşmelerinin başarı ile sonuçlanması ve Türkiye’den üyeliğe kabul edilen tek üniversite olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu üyelik küreselleşen dünyada uluslararası düzeyde eğitim kalitemizi tescillemekle birlikte ‘GMAC’in üniversitelerin birbirlerini keşfetmeleri ve değerlendirmeleri için gerekli araç ve bilgileri sağlama misyonuyla’ uyumlu olarak kendi tecrübelerimizin ve görüşlerimizin aktif olarak bu üyelik içerisinde paylaşılması üniversitemizin değerini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri FakültesiSabancı ÜniversitesiGraduate Management Admission Council
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