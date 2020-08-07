Üniversite adayları | Doğru bir tercih için bunlara dikkat edin



Tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler, hem ilgilendikleri programları hem de üniversiteleri büyük bir dikkatle inceliyor. Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli, hangi kriterleri göz önüne almalı? Bu önemli süreçte ekibiyle birlikte Işık Üniversitesi Kampüslerinde ve online seminerlerle öğrencilere tercih danışmanlığı yapan Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve YKS / DGS Tercih Danışmanı / Sertifikalı Öğrenci Koçu Güneş Banu Kocatepe, doğru bir tercih için kritik önerilerde bulundu.

Üniversite tercihi, sınav kadar önem taşıyor. Tercih yapacak öğrencilerin hayatlarının geri kalanına damgasını vuracak meslekleri ve bölümleri seçmeleri aslında hiç de zor değil. Ancak özel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar var. Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve YKS/DGS Tercih Danışmanı / Sertifikalı Öğrenci Koçu Güneş Banu Kocatepe bu konudaki önerilerini sıraladı. İşte o öneriler:

Geçici trendlere kapılmayın, Meslek Seçim Envanterleri ile bireysel farkındalığınızı artırın ve kendi ilgi alanlarınızı tanıyın.

Severek yapacağınız, sizi gerçekten geliştirecek meslekleri tercih edin. Unutmayın, tercih ettiğiniz meslek bundan sonraki hayatınızın en az 40-45 yılında aktif olarak size eşlik edecek.

İlgilendiğiniz üniversitelerin eğitim kalitesine, sunduğu olanaklara ve burslara, akademik kadrolarının niteliğine, uluslararası networküne, sosyal/kişisel gelişim olanaklarına, kariyer desteği verip vermediğine, katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olup olmadığına mutlaka göz atın.

ÖSYM 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bir “başucu kitabı” gibi inceleyin ve irdeleyin. (https://www.osym.gov.tr/?_Dil=1)

Tercih edeceğiniz üniversite bölümleri ile ilgili tüm koşulları öğrenin.

Bireysel akademik durumunuzun farkında olun.

Puan ve başarı sırasının size ait olduğunu unutmayın.

Puana değil, başarı sıranıza göre tercihlerde bulunun. Tercih önemini üst sıradan itibaren değerlendirin.

Ölü tercih sayısını artırmayın. Evet, 24 tercih hakkınız var ancak başarı sıranızın çok üzerinde bölümleri yazmayın.

Sigorta tercihlerinizi doğru sıralayın. Başarı sıranızın durumuna göre; + / - 10.000 aralığının dışına taşmamaya dikkat edin.

Farklı puan türleri ile tercih yapacaksanız, listelerinizi her alandan en çok istediğiniz bölüme göre sıralayın.

Yeni açılan başarı sırası belli olmayan bölümleri, diğer üniversitelerde aynı adlı bölümler ile kıyaslayın. (Bknz. https://yokatlas.yok.gov.tr/)

Tercih edilen bölümlerin, devlet, vakıf, yurt dışı vs. gibi hangi kategoride olduğuna dikkat edin.

Her tercihin bireye özgü olduğunu unutmayın.

Tercih sürecindeki öğrenciler, Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve YKS / DGS Tercih Danışmanı Güneş Banu Kocatepe ile ekibinden Işık Üniversitesi kampüslerinde yüz yüze veya 11- 13 Ağustos tarihlerinde Zoom üzerinden düzenlenecek ve Işık Üniversitesi sosyal medya hesaplarından duyurulan online seminerlerle bilgi alabilecek.

