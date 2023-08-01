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Üniversite adaylarına ücretsiz tercih desteği

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı uzman rehber öğretmenler tarafından 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına en doğru tercihlerini yapabilmeleri için destek veriliyor.

01 Ağustos 2023 Salı 10:41
Üniversite adaylarına ücretsiz tercih desteği

Üniversite adaylarına ücretsiz tercih desteği

Maltepe Belediyesi’nce üniversite adaylarına ücretsiz tercih hizmeti veriliyor. Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı uzman rehber öğretmenler tarafından 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına en doğru tercihlerini yapabilmeleri için destek veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda da verilen hizmete Maltepeli öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Adaylara aldıkları puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, yetenekleri başta olmak üzere pek çok ölçütlere bakılarak en doğru tercih listesi oluşturmaları için destek veriliyor. Merkezde meslekler ve tercih süreciyle ilgili detaylı bilgi aldıklarını ifade eden öğrenciler “Rehber öğretmenlerimiz bize bu süreçte çok yardımcı oluyor. Neye yeteneğimiz varsa oraya yönlendirmeye çalışıyorlar. Üzerimizden büyük bir yükü alıyorlar. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a bize böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ederiz.” diye konuştular.

UZMANLARLA TERCİH

Üniversite adayları 8 Ağustos’a kadar hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasında Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi No:18’de bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ndeki Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek. 0 216 208 96 98 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek. (01.08.2023)

Anahtar Kelimeler:
MaltepeMaltepe Belediyesi
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