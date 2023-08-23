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Üniversite'nin kurucusuna bile tahammül edemediler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi yıllık faaliyet raporunda Atatürk fotoğraflarını kaldıran rektör kendi resimlerini koymayı tercih etti.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:49
Üniversite'nin kurucusuna bile tahammül edemediler

Üniversite'nin kurucusuna bile tahammül edemediler


AKP'nin arka bahçesine dönen kamu üniversitelerinde Atatürk düşmanlığında, rektörler bir birleriyle yarışıyor. Kurucusu İzzet Baysal ve Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, yıl sonu raporlarından çıkaran Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Atatürk düşmanı Mustafa Alişarlı, kendi fotoğrafını koymakta sakınca görmedi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin her yıl yayımlanan faaliyet raporunda son üç dönemdir Mustafa Kemal Atatürk ve üniversitenin kurucusu İzzet Baysal’ın fotoğraflarının yer almaması eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Rektör Mustafa Alişarlı, raporda Atatürk fotoğrafının bulunduğu 2. sayfada kendi fotoğrafına yer verdi.


Duruma tepki gösteren Eğitim-İş Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz, “Atatürk ülkemizin, İzzet Baysal üniversitemizin kurucusudur. Vatandaşı olunan ülkenin kurucusunun, görev yapılan üniversitenin kurucusu ve isim sahibinin fotoğrafını kaldırarak kendi fotoğrafını koymak; milli değerleri, Bolu halkını yok saymakta” dedi.

Korkmaz, göreve geldiği günden beri üniversiteye zarar verdiğini belirttiği Alişarlı’nın görevden alınması gerektiğini söyledi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise “Alişarlı’nın yaptığı, siyasi iktidarın yıllardır sürdürdüğü Atatürk’ün izlerini silme çabasının ürünüdür. Bu saygısızlığa imza atanlar bilsinler ki; emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi vermiş, diğer mazlum uluslara bağımsızlık ateşi yakmış, ulusumuzun ‘kurtarıcısı’ da ‘büyük önderi’ de Atatürk’tür” dedi.

Özbay şöyle devam etti: “Bu gerçeği kabullenemeyenler, sistematik itibarsızlaştırma faaliyetlerine sessiz kalmayacağımızı akıllarından çıkarmasın. Bu çirkin örnek, üniversitelerin siyasi iktidar eliyle nasıl insanlara teslim edildiğinin, neye dönüştürülmek istendiğinin vücut bulmuş hâlidir. Üniversitelerin dünya ortalamasındaki yerinden şikâyet edenler, nedenini bu çirkin tabloda görecektir. Üniversitelerin başına Saray’dan inme rektörlerin getirilmesinden vazgeçilmeli.”

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AbantAbant İzzet Baysal Üniversitesi
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