Üniversite tercihi yaparken bunlara dikkat!

Üniversite tercihleri için son tarih 14 Ağustos. Bazı adayların seçecek üniversiteler de bölümler de belli. Ancak bazıları sınav sonuçlarına göre hareket etmeyi bekledi. Bu nedenle tercih için kalan bu kısa süreyi iyi kullanmak gerekiyor.

‘Kendinize soru sorun’

Adayların tercih yaparken bütün detayları düşünmesi gerektiğini belirten Koray Varol Okulları’nın Kurucusu Koray Varol “Amaç sadece üniversiteye girmek olmamalı. Seçtiğiniz mesleği hayatınız boyunca yapmaya, gideceğiniz şehirde 4-5 yıl yaşamaya hazır mısınız? Bölümü keyif alarak okuyacak mısınız? gibi soruları kendinize sormalısınız” dedi.

‘Çocuğunuzu zorlamayın’

Varol, ailelere ise çocuklarına tavsiye vermelerinin doğru olduğunu ancak bir zorlama yapmamaları uyarısında bulunarak “Aile olarak sizin göreviniz çocuğunuzu bilgilendirmek. Ancak bunu yaparken onu istemediği bir bölüme ya da üniversiteye zorlamayın. Bunu yaparsınız ileride sevmediği bir bölümden okurken, mesleği yaparken suçlayacağı kişi siz olursunuz” diye konuştu.

Detayları inceleyin

Varol’un tercih yapacak adaylara tavsiyeleri ise şunlar:

• Üniversitenin akademik kadrosunu, yurtdışı anlaşmalarını, kampüsünü, teknik imkânlarını araştırın.

• 24 tercih hakkınızı iyi değerlendirin.

• İlk sıralara sıralamanızdan yüksek yerleri, ortaya sıralamanızın yettiği yerleri, en altlara sıralamanızın altında olan programları yazın.

• İstemediğiniz bir bölümü bile yazmayın. Çünkü kazandığınız bölüme kaydolmazsanız önümüzdeki yıl ortalama 15-30 puanınız düşer.

• Seçtiğiniz bölümlerin özel koşullarını mutlaka inceleyin. Özel koşulları bulunan programları kazansanız bile kayıt yaptıramazsınız ve bir yılınızı kaybedersiniz.

• Eğer vakıf üniversitelerini tercih edecekseniz ücretlerini iyi inceleyin.

--