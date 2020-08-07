Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Üniversite tercihi yaparken bunlara dikkat!

Tercih yapmaya hazırlanan üniversite adayları Üniversitenin akademik kadrosunu, yurtdışı anlaşmalarını, kampüsünü, teknik imkânlarını araştırın.

07 Ağustos 2020 Cuma 13:09
Üniversite tercihi yaparken bunlara dikkat!

Üniversite tercihi yaparken bunlara dikkat!

Üniversite tercihleri için son tarih 14 Ağustos. Bazı adayların seçecek üniversiteler de bölümler de belli. Ancak bazıları sınav sonuçlarına göre hareket etmeyi bekledi. Bu nedenle tercih için kalan bu kısa süreyi iyi kullanmak gerekiyor.

‘Kendinize soru sorun’

Adayların tercih yaparken bütün detayları düşünmesi gerektiğini belirten Koray Varol Okulları’nın Kurucusu Koray Varol “Amaç sadece üniversiteye girmek olmamalı. Seçtiğiniz mesleği hayatınız boyunca yapmaya, gideceğiniz şehirde 4-5 yıl yaşamaya hazır mısınız? Bölümü keyif alarak okuyacak mısınız? gibi soruları kendinize sormalısınız” dedi.

‘Çocuğunuzu zorlamayın’

Varol, ailelere ise çocuklarına tavsiye vermelerinin doğru olduğunu ancak bir zorlama yapmamaları uyarısında bulunarak “Aile olarak sizin göreviniz çocuğunuzu bilgilendirmek. Ancak bunu yaparken onu istemediği bir bölüme ya da üniversiteye zorlamayın. Bunu yaparsınız ileride sevmediği bir bölümden okurken, mesleği yaparken suçlayacağı kişi siz olursunuz” diye konuştu.

Detayları inceleyin

Varol’un tercih yapacak adaylara tavsiyeleri ise şunlar:

• Üniversitenin akademik kadrosunu, yurtdışı anlaşmalarını, kampüsünü, teknik imkânlarını araştırın.

• 24 tercih hakkınızı iyi değerlendirin.

• İlk sıralara sıralamanızdan yüksek yerleri, ortaya sıralamanızın yettiği yerleri, en altlara sıralamanızın altında olan programları yazın.

• İstemediğiniz bir bölümü bile yazmayın. Çünkü kazandığınız bölüme kaydolmazsanız önümüzdeki yıl ortalama 15-30 puanınız düşer.

• Seçtiğiniz bölümlerin özel koşullarını mutlaka inceleyin. Özel koşulları bulunan programları kazansanız bile kayıt yaptıramazsınız ve bir yılınızı kaybedersiniz.

• Eğer vakıf üniversitelerini tercih edecekseniz ücretlerini iyi inceleyin.

--

Üniversite adaylarından dakikada 3 bin 500 ziyaret
Üniversite adaylarından dakikada 3 bin 500 ziyaret
Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM ortak Covid-19 kiti geliştirecek 
Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM ortak Covid-19 kiti geliştirecek 
Koronavirüs sürecinde Periton Diyalizi böbrek hastalarının umudu oldu
Koronavirüs sürecinde Periton Diyalizi böbrek hastalarının umudu oldu
Yurt dışı eğitim hayallerine bir adım daha at 
Yurt dışı eğitim hayallerine bir adım daha at 
Bayramda yemeği fazla kaçırdıysanız bu detoks tam sizlik
Bayramda yemeği fazla kaçırdıysanız bu detoks tam sizlik
AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı
AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı
Parlak kariyerin altın anahtarı | Yetkinlikler 
Parlak kariyerin altın anahtarı | Yetkinlikler 
Atatürk Üniversitesi'nde kurbanlık krizi
Atatürk Üniversitesi'nde kurbanlık krizi
Son Güncelleme: 07.08.2020 13:20
Anahtar Kelimeler:
YKSTercihÜniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite adayları | Doğru bir tercih için bunlara dikkat edin
Üniversite adayları | Doğru bir tercih için bunlara dikkat edin
Üniversite adaylarından dakikada 3 bin 500 ziyaret
Üniversite adaylarından dakikada 3 bin 500 ziyaret
Yurt dışı eğitim hayallerine bir adım daha at 
Yurt dışı eğitim hayallerine bir adım daha at 
Okullar ne zaman açılacak | Bakanlık tarih verdi
Okullar ne zaman açılacak | Bakanlık tarih verdi
Eğitimde evrildik mi? Devrildik mi?
Eğitimde evrildik mi? Devrildik mi?
AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı
AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı
Parlak kariyerin altın anahtarı | Yetkinlikler 
Parlak kariyerin altın anahtarı | Yetkinlikler 
TÜMA’da İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 10’da
TÜMA’da İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 10’da
Ahmet Şimşek Koleji'nde sağlık ve güvenlik ön planda
Ahmet Şimşek Koleji'nde sağlık ve güvenlik ön planda
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim