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Üniversite yemekhanelerini zamlar vurdu

Hayat pahalılığı öğrenci yurtlarını, ev kiraları ile birlikte günlük beslenme giderlerini iki katına çıkardı. Okul yemekhaneleri de zamlardan nasibini aldı.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00
Üniversite yemekhanelerini zamlar vurdu






Üniversite yemekhanelerini zamlar vurdu


Hacettepe, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi yemekhane ücretlerine ardı ardına zam yaparken öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredisi yerinde sayıyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Emirhan Çoban'ın haberine göre Ekonomik kriz öğrencileri de derinden sarsıyor. 2022’den bu yana yemekhane ücretlerine yüzde 670’e varan zam yapılan ODTÜ’de, yemeğin ücreti 15 liradan 20 liraya yükseldi. Hacettepe Üniversitesi’nde ise beslenme birimlerine gelen zamlarla birlikte öğle ve akşam yemeği 20, sabah kahvaltısı ise 16 liraya çıktı. Ankara Üniversitesi’nde de öğrenciler için öğle yemeği 20 lira olurken akşam yemeği ise 40 liraya yükseldi. Böylelikle 2 bin lira olan KYK ödemesi, zamlar karşısında eridi. Yalnızca KYK’den aldığı ücretle öğrenimine devam eden ve KYK yurdunda kalan bir öğrencinin zamların ardından temel ihtiyaçları dışında öğrenimi veya sosyalleşmesi için bütçe ayırabilmesi neredeyse imkânsız hale geldi. Öğrenciler yapılan zamlara tepki gösterirken okul yöneticileri tepkilere karşı sessizliğini korudu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Ankara Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Özlem Ergüven, “Devlet üniversitelerinde öğrencilerin yemek ve barınma ihtiyacının kamu tarafından sübvanse edilmesi gerekir. Başkalarının yediği ıstakozun faturasını öğrencilere ödetmek istiyorlar. Bu hem ahlaken hem de bilim ve eğitim alanında kabul edilebilir bir uygulama değil” dedi. Öğrencilerin yoksullaştığını belirten Ergüven, “Devletimizin çok büyük, kıskanılan bir devlet olduğunu söylüyorlar. Devlet, öğrencisine bir öğün ücretsiz yemeği ve içilebilir nitelikte suyu karşılayamayacak durumdaysa o zaman oturup büyüklüğümüzü gözden geçirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

KARNINI DOYURMAK HAYAL OLDU

Ekonominin kötü gidişatıyla birlikte çoğu ailenin çocuklarına harçlık veremediğini söyleyen Ergüven, birçok üniversite öğrencisinin tek geçim kaynağının KYK’den aldıkları kredi ve burs olduğunu vurguladı. Ergüven, “Öğrenciler, aldıkları ücretin büyük bir miktarını yurda verdikten sonra ellerinde bir para kalmıyor. Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları yemek ve barınmadan ibaret değil. Akademi, aynı zamanda gelişimin olduğu bir yerdir. Bunun için bizim öğrencimizin kitaba, sosyalleşmeye ihtiyacı var. Artık öğrenci için bu hayal oldu. Yemek de hayal olacak gibi” dedi.

Son Güncelleme: 08.05.2024 10:26
Anahtar Kelimeler:
ZamZamlarYemekhaneODTÜHacettepeAnkara Üniversitesi
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