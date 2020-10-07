Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim için kararı kim verecek?

Üniversitelerde 2020 - 2021 eğitim dönemi için son hazırlıklar yapılırken pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime geçme kararı konusunda değişiklik bekleniyor.

07 Ekim 2020 Çarşamba 11:25
Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim için kararı kim verecek?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim kararını kim verecek?


Türkiye'de okulların normal eğitim dönemine geçişi ile ilgili değişiklik beklentisi şimdi de üniversitelere çevrildi. Milyonlarca öğrenci YÖK'ten gelecek yüz yüze eğitim açıklamasına çevrildi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapılmıştı. Şimdi gözler üniversitelerde yüzyüze eğitime geçilecek tarihte. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması geldi mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2020

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu.

YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Corona virüs vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

Preveze Deniz Zaferi'ne coşkulu kutlama
Preveze Deniz Zaferi'ne coşkulu kutlama
İstanbul'da esnek çalışma ne zaman başlıyor
İstanbul'da esnek çalışma ne zaman başlıyor
Yunanistan'da maske skandalı, hükümet alay konusu oldu
Yunanistan'da maske skandalı, hükümet alay konusu oldu
Öğrencilerin sağlığı ve verimi için okullarda taze hava şart
Öğrencilerin sağlığı ve verimi için okullarda taze hava şart
Okul Çantası Seçimi Nasıl Olmalı? Kullanımda Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Okul Çantası Seçimi Nasıl Olmalı? Kullanımda Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Koronavirüsün Psikolojik Etkilerine Dikkat!
Koronavirüsün Psikolojik Etkilerine Dikkat!
Okullar ne zaman açılacak | Bakanlık tarih verdi
Okullar ne zaman açılacak | Bakanlık tarih verdi
Maskeli hırsızlar 7 okuldan Atatürk büstü çaldı
Maskeli hırsızlar 7 okuldan Atatürk büstü çaldı
Anahtar Kelimeler:
YÖKKoronaEğitimÜniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilkent Üniversitesi'nde zengin öğrenci dehşeti
Bilkent Üniversitesi'nde zengin öğrenci dehşeti
Sabancı Vakfı 2020-2021 bursları açıklandı
Sabancı Vakfı 2020-2021 bursları açıklandı
İBB bursu başvuruları başladı | 3 günde 68 bin gençten talep
İBB bursu başvuruları başladı | 3 günde 68 bin gençten talep
Yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gerekenler
Yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gerekenler
Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı
Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı
Türkiye’nin en başarılı öğrencileri yine Boğaziçi’nde
Türkiye’nin en başarılı öğrencileri yine Boğaziçi’nde
Okan Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci
Okan Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci
Matematiği sevmek ya da sevmemek. İşte bütün mesele bu!
Matematiği sevmek ya da sevmemek. İşte bütün mesele bu!
Çocuklarınızdan mükemmellik beklemeyin
Çocuklarınızdan mükemmellik beklemeyin
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde Bilim Tarihi Geleceği İle Buluştu
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde Bilim Tarihi Geleceği İle Buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim