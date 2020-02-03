Üniversiteliler, GSK Türkiye ile sahayı keşfediyor

GSK Türkiye, “Sahayı Keşfet” programı ile üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuğuna destek oluyor. Üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrencilerin katılabileceği projede gençler, online eğitim ve seminerlerin yanı sıra GSK çalışanlarından mentorluk desteği alma fırsatı yakalıyor.

GSK Türkiye, ülke çapında uyguladığı eğitim programı “Sahayı Keşfet” ile üniversitelerin son sınıf öğrencilerine profesyonel hayata hazırlık fırsatı sunuyor. Öğrencilerin 5 ay boyunca; satış becerileri, kişisel gelişim, kendini ifade etme ve temel medikal bilgiler gibi konu başlıklarında online ve tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceği eğitim programı kapsamında, saha profesyonellerinin deneyimlerini paylaşacağı buluşmalar da düzenlenecek. GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu; “Türkiye’nin tamamına yayılan bu eğitim programımız ile ilaç sektöründe kariyer planlayan öğrencileri mezuniyetleri öncesi sektöre hazır hale getirilmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Tüm Türkiye’den adayların seçileceği projede toplam 60 öğrenci yer alacak. Öğrencilerin; seminerlere, mentorluk süreçlerine ve gerçekleştirilecek eğitimlere tam katılımı beklenecek. Başarılı olan öğrenciler programdan mezun olduklarında, GSK bünyesinde Türkiye’nin çeşitli illerinde açılacak ‘’Tanıtım Sorumlusu’’ pozisyonlarında öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

