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Uzak gelecek, virüs etkisiyle 'Şu an' oldu 

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını, yaşamın her alanı gibi eğitimde de değişikliklere yol açtı. 

19 Temmuz 2020 Pazar 11:58
Uzak gelecek, virüs etkisiyle 'Şu an' oldu 

Uzak gelecek, virüs etkisiyle 'Şu an' oldu 


Online eğitim sürecinin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile birlikte, eğitimde yer ve zaman sınırlamaları ortadan kalktı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak’a göre virüs etkisiyle uzak gelecek ‘şu an’ oldu. Habertürk’te yayınlanan ve Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu ‘Yolun Başındayken’ programında konuşan Apak’a göre en az 10 yıl sonra yaşanması beklenen gelişmeler, koronavirüs nedeniyle yeni adaptasyonlar yarattı. Öğrenci ve akademisyenler de buna ayak uydurmak zorunda kaldı.

Dr. Görkem İldaş


BİRİNCİ DÖNEMDE DÖRT DERS UZAKTAN


İldaş’ın sorularını yanıtlayan Apak, ilk dönemde en az dört dersin uzaktan yapılacağını söyledi. ABD ve Avrupa'daki bazı önemli üniversitelerde gelecek yıl uzaktan eğitime devam edilmesi kararını hatırlatan Apak, YÖK’ün açıklaması doğrultusunda eğitim öğretimin yüzde kırkının evden yapılacağını söyledi. Apak, bu uygulama ile okula gelen öğrenci sayısının da azaltılmasının sağlanacağını söyledi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak


İKİNCİ DALGA OLURSA…

‘İkinci dalga olursa ona göre şekillenmek lazım’ diye konuşan Apak, online eğitimin olumlu olduğu kadar olumsuz yanları olduğunu hatırlattı; eğitim ortamının değişmesi ve formel derslerin uzaktan verilmesinin kimi zaman öğrencileri yorduğunu söyledi. Uzaktan eğitimin yabancı öğrencileri de etkilediğini söyleyen Apak, uluslararası öğrenci açısından bakıldığında Türkiye’nin iyi bir sınav atlattığının altını çizdi.


HANGİ BÖLÜMLERE TALEP ARTACAK?

Sağlık bilimleri, Tıp Fakülteleri, havacılık yönetimi, lojistik gibi bölümlere talebin artacağını belirten Apak, bilişimin önemini bir kez daha vurguladı. Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinin bu yıl da ön plana çıkacağını belirten Apak, Endüstri Mühendisliği bölümüne de dikkat çekti. Endüstri Mühendisliği mezunlarının çalışma alanlarının oldukça geniş olduğunu söyleyen Apak, ‘Bölümü bitirdikten sonra bazı arkadaşlarımız bilişimci, bazı arkadaşlarımız finansçı oldu. Kimileri hizmet sektöründe çalışmaya başladı. Böyle değişik alanlara daha rahat atlıyorsunuz. Bunu endüstri mühendislerinde diğerlerinden daha çok gördüm’ diye konuştu.

Girne Koleji Ceo'su Dilek Cambazoğlu

TEKNOLOJİ DESTEKLİ, İNSAN ODAKLI EĞİTİM

Yolun Başındayken programının bir diğer konuğu Girne Koleji Ceo'su Dilek Cambazoğlu ise dijital platformların gerektiği yerde, gerektiği zamanda ve en doğru şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti. ‘Teknoloji destekli ama insan odaklı bir eğitim anlayışını devam ettirmeliyiz’ diye konuşan Cambazoğlu, ‘Yeni nesil öğrenme kültürüne devam etmeliyiz. Burada yapay zeka kökenli dijital eğitim platformları, oyun temelli eğitim araçları, robotik kodlama, dijital okur-yazarlık dersleri, bilim ve teknoloji dersleriyle biz çocukları sadece sınıfta değil, evlerinde de kendi öğrenme hızlarında gelecek süreçlere hazırlamak istiyoruz.’ diye konuştu.

ÖĞRETMEN DEĞİL ‘MENTOR’

Dijital eğitim çağında öğretmenlerin rolünün de değiştiğini vurgulayan Cambazoğlu, yeni nesil öğretmenlerin özelliklerini de sıraladı: Kendini yenileyen, geliştiren, günün gerekliliklerine uyum sağlayan, çocuklarının ihtiyaçlarına uyum sağlayacak nitelikle bir koç, bir mentor… ‘Bundan sonraki süreçte öğretmenlerimize çok fazla rol düşüyor’ diye konuşan Cambazoğlu, ‘ Öğretmenleri, öğrencileri geleceğe hazırlayan, kariyer planlarını beraber yapan bir rehber olarak görmek istediklerini de sözlerine ekledi.
 

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