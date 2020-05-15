Uzaktan eğitim faydalı mı? | Veliler öğrenciler ne diyor?

Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim ile tanışan öğrenciler için bu sürecin faydalı olup olmadığı tartışılırken, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden bu sorunun yanıtı geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından öğrenciler, öğretmenler ve velilerle yapılan anket, İstanbul, İzmir, Antalya ve Kocaeli illerinde gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında görüşülen öğrencilere göre, online eğitim her ne kadar faydalı olsa da, yüz yüze dersler daha etkili. Öğrenciler aynı zamanda gelecekte de bazı derslerin online olmasından yana. 10-20 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırmanın detayları ise dikkat çekici.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE GÖRE ‘YÜZ YÜZE EĞİTİM’ ETKİLİ

4 bin 435 ilkokul öğrencisiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde; öğrencilerin yüzde 75’i öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyduklarını belirtti. İlkokul öğrencileri yüzde 65 oranla devam eden uzaktan eğitim derslerinden memnun olduklarını söylerken, yine öğrencilerin uzaktan eğitim süresince verilen ödevlerin yüzde 80’inin zamanında ve yüzde 85’inin ise kendisinin yaptığını ifade etti. Okulda verilen ödevler için verilen yanıtlar yine aynı sırayla, yüzde 75 ve yüzde 78 oldu. Araştırma sonucuna göre, genel olarak ilköğretim öğrencileri uzaktan eğitimi kendileri için etkili ve öğretici buluyor. Ancak, yüz yüze eğitimle karşılaştırmalı olarak tercihleri ile yatkınlıkları sorulduğunda öğrencilerin çoğunluğunun ‘yüz yüze okulda eğitimi’ tercih ettiği ve yüz yüze eğitimin ‘daha etkili, öğretici olduğunu’ belirttiği ifade edildi.

LİSE VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ UZAKTAN EĞİTİME DEVAM ETMEK İSTİYOR

Araştırma aynı zamanda 9 bin 524 ortaokul ve lise öğrencisiyle de yapıldı. Raporda yer alan önemli kısımlar ise şu şekilde; uzaktan eğitim ile derslerin devamlılığı söz konusu olduğunda öğrencilerin yüzde 53’ü uzaktan eğitim ile derslerine devam etmeyi isterken, yüzde 22’sinin konuyla ilgili kararsız olduğu belirtildi. Uzaktan eğitim ile yapılan derslerde motivasyon konusunda, öğrencilerinden yüzde 51’inin motive olmakta zorlandığı belirlendi. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olma durumu sorulan öğrencilerin yüzde 62’si etkinliğin, yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını düşünüyor. Fakat uzaktan eğitimin geleceğin eğitimi olacağı konusunda öğrencilerin yüzde 40’ı bu düşünceye olumlu bakmakta. Araştırmanın genel sonucu ise şu şekilde belirtildi, “Ortaokul-lise öğrencilerinin aldıkları uzaktan eğitim sürecini yararlı buldukları, uzaktan eğitim sürecinde yapmaları gereken sorumlulukları taşıdıkları, öğretmenlerinin verdikleri eğitimin yeterli olduğunu ve uzaktan eğitim ile bazı derslerine devam etmek istedikleri ortaya konmuştur.”

ÖĞRETMENLER UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDA KARARSIZ

5 bin 661 öğretmen ile yapılan araştırmada ise öğretmenlerin yüzde 80’i daha önce uzaktan eğitim deneyimi yaşamadıklarını belirtti. Öğretmenlerle yapılan araştırmada yüksek çoğunluğun (yüzde 81) uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeyle birleştiğinde daha faydalı olacağını belirtiyor. Yüzde 38 oranında ise hakim olan tahmin, gelecekte uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre daha fazla tercih edileceği. Araştırmada yer alan genel sonuç ise, öğretmenlerin uzaktan eğitim modeline dair görüşlerinin henüz netleşmediği. Sonuçta ayrıca, öğretmenlerin kendilerinin ve sevdiklerinin sağlıklarıyla ilgili kaygılar yaşadıkları bir dönemde yeni bir öğretim modeli deniyor olmalarının yaşadıkları zorlukları daha da arttırmış olabileceği vurgulandı.

VELİLER ÖĞRETMENLERDEN MEMNUN

Son olarak 25 bin 436 velinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, uzaktan eğitim modelinin iyi bir model olduğu düşüncesi az sayıda velide olumlu bulunduğu belirtildi. Velilerin yüzde 83’ü uzaktan eğitimin sınıf içi eğitim yapılamadığında destek olarak yapılması gerektiğine inanıyor. Ebeveynlerin yüzde 76’sının uzaktan eğitim ile ders yapmaktansa sınıf-içi eğitimi tercih ettiği saptandı. Velilerin yüzde 82’si uzaktan eğitimin, sınıfta eğitim gerçekleştirilemediği zamanlarda ya da sınıf içi eğitimleri desteklemek amacıyla kullanılması gerektiğine inanıyor. Yine velilerin yüzde 44’ü çocuklarının uzaktan eğitim etkinliklerine odaklandığını belirtilirken, kararsızların yüzde 30 olması nedeniyle bu oranın arttırabileceği vurgulandı. Araştırmaya göre, velilerin yarısından fazlası (yüzde 65), çocuğunun uzaktan eğitimi takip etmek için gerekli bilgi altyapısına sahip olduğunu düşünüyor. Yüzde 63’lük kısım ise uzaktan eğitim ile çocuğunun daha bağımsız çalıştığına inanmakta. Bunun yanı sıra, velilerin yüzde 49’u uzaktan eğitimin başarısının öğretmene bağlı olduğunu düşünürken, yüzde 32’si bu konuda kararsız durumda. Ancak velilerin yüzde 76’lık kısmı, öğretmenlerin bu süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünden yana.

Araştırma süreci ile ilgili bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Pandemi sürecinin eğitime etkisine bakıldığında UNESCO verilerine göre bugün dünya genelinde 161 ülkede okullar kapalı iken 1,3 milyar öğrenci bu durumdan etkilenmiştir. Pandemi sürecinde eğitime erişim ve devamı için uzaktan eğitim farklı metotlar ile uygulanmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültemizin değerli akademisyenleri uzaktan eğitim sürecinin öğrenci, öğretmen ve veli boyutunu ele alarak elde edilen veriler sonucunda bir araştırma raporu ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma raporu, Dünyada şu anda en fazla örnekleme sahip araştırmadır. Araştırma ile elde edilen paydaş görüşlerinin, normalleşme sürecinde eğitim tasarımları ve reformları nasıl yapacağımıza ilişkin yol haritasını belirlemede oldukça önemlidir.” dedi.