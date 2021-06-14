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Uzmandan Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilere Tavsiyeler

' Beslenme düzeninin sağlıklı olması her şey için oldukça önemli. Sınavdan önce de protein odaklı, taze sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu öğünler hazırlamaya çalışın.'

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:27
Uzmandan Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilere Tavsiyeler

Uzmandan Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilere Tavsiyeler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. 26-27 Haziran'da yapılacak yapılacak olan üniversite sınavlarına girecek olan adaylara Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Uzmanı Psikolog Gamze Gülsoy önerilerde bulundu. 

Sınavdan birkaç gün önce:

Dersi bırakıp bol oksijen almaya çalışmalısınız: Dinlenebileceğiniz, kendinizi iyi hissettirecek bol oksijenli ortamlarda, sevdiğiniz kişilerle birlikte, sevdiğiniz aktiviteleri yapmaya çalışmak size iyi gelecektir.

Bol proteinli az yağlı beslenmeye özen gösterin: Beslenme düzeninin sağlıklı olması her şey için oldukça önemli. Sınavdan önce de protein odaklı, taze sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu öğünler hazırlamaya çalışın. Ağır, yağlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Bu tür besinler metabolizmanızı etkileyip, performansınızı düşürebilir.

 
Rahatlayın: Sınavdan önceki geceler, çok geç saatte uyumamak, uyumadan önce ekran süresini azaltarak uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Endişeden dolayı uykuya dalmakta güçlük çekmeniz durumunda dinlendirici bir müzik eşliğinde nefes egzersizleri yapmak iyi gelecektir.

Sınav günü:

Enerji veren kahvaltı tüketmelisiniz: Her zaman yediğiniz tarzda besleyici, enerji veren bir kahvaltı yapmaya çalışın.

Trafiği iyi hesaplayın: Evden kendi aracınızla gideceksiniz, trafiği göz önünde bulunduracak şekilde çıkmalısınız.

Sınav için gerekli malzemeleri unutmayın: Yanınızda nüfus cüzdanı, giriş belgesi gibi evraklarınızı aldığınızdan emin olun.

Sınav anında:

Sürenin hepsini kullanın: Size verilen sınav süresini sonuna kadar kullanmaya çalışın.

Takıldığınız soruyu geçin: Sınav anında sorularda takılma vb. yaşadığınızda bunun geçici olduğunu bilin. Takıldığınız soruya bir işaret koyarak, sınava devam edin. Takıldığınız soruya geri dönüp, üzerine düşündüğünüzde çözüme daha kolay ulaşabilirsiniz.

Nefes alın: Sınavda heyecanlandığınızı hissettiğinizde, oturma pozisyonunuzu değiştirin, omuzlarınızı dikleştirin, arkanıza yaslanın. Soru aralarda nefes alın. Bu nefes egzersizleri; kaslarınızı gevşetecek ve size yardımcı olacaktır.

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