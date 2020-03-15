Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Vodafone'dan uzaktan eğitime Coronavirüs desteği 

Vodafone, koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim kararı alınması üzerine müşterilerine 3 GB internet hediye edecek.

15 Mart 2020 Pazar 15:47
Vodafone'dan uzaktan eğitime Coronavirüs desteği 

Vodafone'dan uzaktan eğitime Coronavirüs desteği 

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla hareket eden Vodafone, koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim kararı alınması üzerine müşterilerine 3 GB internet hediye edecek. Vodafone, Mart ayı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmek isteyen kurumsal vebireysel tüm müşterilerine bakanlığın 3 GB’lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlayacak

14 Mart 2020- Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vodafone, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) vasıtasıyla uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmesi üzerine kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerine Mart ayı sonuna kadar bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak kadar 3 GB internet hediye etme kararı aldı. Vodafone böylece kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımlamış olacak.

Kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterileri, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye’nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabilecek.

Engin Aksoy: Uzaktan eğitim alan öğrencilerimize altyapı desteği vereceğiz

Türkiye olarak bu zorlu dönemi güç birliği yaparak ve gerekli önlemleri alarak aşacaklarına inandıklarını söyleyenVodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şöyle konuştu:

“Bireyler gibi şirketlerin de topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Vodafone olarak bu inançla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile daha önce yaptığımız protokole göre bakanlığa ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalına her ay 3 GB’a kadar ücretsiz erişim sağlanıyordu. Vodafone olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile olan protokoldeki faydaya ek olarak kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerimize bu erişimi Mart sonuna kadar 3 GB daha artırma kararı aldık. İçinden geçtiğimiz ve tüm dünyayı etkileyen bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. ”

Anahtar Kelimeler:
Vodafone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Coronavirus kaygısı çocuklara yansıtılmamalı
Coronavirus kaygısı çocuklara yansıtılmamalı
Gençler projelerini teknoloji şenliğinde sergiledi
Gençler projelerini teknoloji şenliğinde sergiledi
Ardahan’da Açık Dersler başladı
Ardahan’da Açık Dersler başladı
Üniversiteler kadın akademisyenlere emanet
Üniversiteler kadın akademisyenlere emanet
Elidor, 8 Mart Watson'da satılan ürünlerin gelirini eğitime verecek
Elidor, 8 Mart Watson'da satılan ürünlerin gelirini eğitime verecek
Ödüllü proje Keşif Dünyası, çocukları bilime davet ediyor…
Ödüllü proje Keşif Dünyası, çocukları bilime davet ediyor…
Özel okul iflas etti, öğrenciler kapının önünde kaldı
Özel okul iflas etti, öğrenciler kapının önünde kaldı
Tohum Otizm Vakfı, Balıkesir’de otizmli çocuklar için özel sınıf açtı
Tohum Otizm Vakfı, Balıkesir’de otizmli çocuklar için özel sınıf açtı
Bahçeşehir Koleji Konya'da açılıyor
Bahçeşehir Koleji Konya'da açılıyor
Yazılım testi sektöründe 100 kişiden 85’i mühendis
Yazılım testi sektöründe 100 kişiden 85’i mühendis

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim