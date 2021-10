Yapay Zekanın Liderleri TR AI Week’te Buluştu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla beş yıllık “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi” açıklandı. Çalışmaların hızlandığı şu günlerde, o paydaşlardan biri olan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin, Türkiye’deki “yapay zeka” farkındalığını artırmak ve ekosistemini genişletmek adına bu sene ikincisini düzenlediği, 5 gün boyunca 80 oturumda 150 Türk ve yabancı konuşmacının yer aldığı Türkiye Yapay Zeka Haftası (TR AI Week 2021) son erdi.

“Yapay Zeka ile İşin Rengi Değişiyor”

“Yapay Zeka ile İşin Rengi Değişiyor” temasıyla gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Türkiye Yapay Zeka Haftası’nda ABD, Çin, Kanada, İngiltere, Almanya, İsrail gibi pek çok ülkeden yapay zeka liderleri, Unicorn’lar; Havelsan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE gibi devlet kurumlarından yetkililer; SabancıDX, A101, Yapı Kredi Teknoloji, İş Bankası, Fibabanka, EnerjiSA, Zorlu Enerji, Borusan EnBW, Borçelik gibi bankacılık, sigortacılık, enerji, üretim ve perakende sektöründeki pek çok şirketten yapay zeka uzmanları ve üst düzey yöneticiler; Stanford Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ, Hacettepe, Sabancı Üniversitesi, Tel Aviv Üniversitesi, Vector Enstitüsü gibi eğitim ve araştırma kurumlardan akademisyen ve uzmanlar çeşitli oturumlarda yapay zeka uygulamalarını anlattı. (Ayrıntılı bilgi için: https://turkiye.ai/traiweek/ )

Yapay Zeka Girişimi Sayısı 205’e Ulaştı

ING Türkiye Ana sponsorluğunda, Turkcell, Microsoft, Huawei, SAS, SAP, HPE, Bahçeşehir Koleji, Komtaş, Sestek, Etiya, Obase ve Artiwise’ın desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin en kapsamlı online yapay zeka etkinliği, Türkiye Yapay Zeka Haftası’nın açılış konuşmasında Halil Aksu son yıllarda Türkiye’de yapay zeka girişimciliğinde bir patlama yaşandığına dikkat çekti. Halil Aksu 2017’de yapay zeka alanında 10 tane girişim varken, Ekim 2021 itibariyla 205 yapay zeka girişimine ulaşıldığını açıkladı.

“Finans Sektörü Yeni Nesil Teknolojiler Üzerinden Şekillenecek”

TR AI Week’in ilk gününde konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz finans sektöründe dijitalleşme, yapay zeka, yeni nesil teknolojilerin kullanımı ve gelecek vizyonuyla ING Türkiye’nin dijital liderlik hedefini ve öncü uygulamaları açıkladı. Alper Gökgöz “ING olarak, dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine aldık. Biz kendimizi bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. Sektörler arasındaki sınırlar giderek kalkıyor, bu da bizim gibi dinamik ve çevik kurumlar için birçok fırsatı barındırıyor.” dedi.

“Yapay Zeka Alanındaki Çalışmaların İnsan Odaklı Olması Önemli”

TR AI Week’in ilk günündeki dikkat çekici panellerden biri de Atilla Aydın (CDDO Kıdemli Proje Yöneticisi), Sertaç Yerlikaya (TÜBİTAK TÜSSİDE Başuzman Araştırmacı) ve Türksel Kaya Bensghir’in katıldığı “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi”nin konuşulduğu panel oldu. Kerem Özdemir moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Atilla Aydın şu açıklamaları yaptı: “Yapay zeka alanındaki çalışmaların insan odaklı olması gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Hangi sektörde olursa olsun, insanı daha insancıl şartlarda yaşatacak ve idame ettirecek bir teknoloji halinde gitmesi gerekiyor. Riskleri görmüş olmamız ve çevik adımlar atmamız gerekiyor. Biz atmazsak o ürünlerin kullanıcısı olacağız. Bu da daha fazla travmalara sebep olacak. Bizim verimiz kimin verisi diye. Biz zaten milli teknoloji hamlesinde de, dijital Türkiye vizyonunda da bu gayretleri konsolide etmeye çalıştık. Bu gayretlerin de aslında en önemli taşıyıcılarından birisi yapay zeka teknolojileri olarak görüyoruz. Ve çalışmaları insan odaklı yürütmek adına her türlü çabayı gösteriyoruz.”

“Terzi Usulü Açık Kaynak Kodlu Platformlar Üzerinde Kodlarımızı Yazdık”

TR AI WEEK’in ikinci gününde, üretim, bankacılık, sigortacılık, enerji, perakende sektörü için 5 farklı panel düzenlendi. Sektöründeki öncü firmalardan üst düzey yöneticilerin yer aldığı panellerde en iyi yapay zeka uygulamaları, sorunlar- çözümler ve gelecek vizyonları aktarıldı. İkinci günün bir diğer önemli paneli de “Dönüşen ve Dönüştüren Yapay Zeka”da konuşan Turkcell Yapay Zeka Veri Bilimi ve Analitik Çözümler Direktörü İnanç Çakıroğlu “Elimizdeki her bir usecase için bir çözüm yaratma eğilimine girdik. Yani terzi usülü açık kaynak kodlu platformlar üzerinde kodlarımızı yazdık. Daha öncesinde veri bilimi üzerinde çeşitli modeller geliştirmede zaten yetkinliğimiz vardı. Bunların yanına biraz daha endüstriyel çözümleri koymaya başladık.” açıklaması yaptı.

Dünyanın Dört Bir Yanından Akademisyenler Katıldı

TR AI Week’in üçüncü gününde Türkiye’deki ve dünyadaki yapay zeka alanında yoğunlaşan akademik çalışmalar ve araştırmalar Stanford Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ, Hacettepe, Sabancı Üniversitesi, Tel Aviv Üniversitesi ve Vector Enstitüsü’ndeki akademisyenler ve araştırmacılar tarafından aktarıldı. Günün son oturumu ise Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin 50’ncisini gerçekleştirdiği TRAI Meet-Up oldu. TRAI Meet- Up’ta “Yapay Zeka Altyapıları” konuşuldu.

TRAI Next Yatırım Programı Finalistleri açıklandı

TR AI Week’in dördüncü gününde TRAI yapay zeka ekosistemindeki startuplar, “Startup Sahnesi”nde yenilikçi ürünlerini anlattı. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin A101 Ana sponsorluğunda ilkini gerçekleştirdiği, 115 milyon dolar fon büyüklüğünden faydalanma imkanı sunan TRAI NEXT yatırım programının finalistleri açıklandı. Seçilen finalistler TRAI Next Demo Day’da sunumlarını gerçekleştirdi.

Yapay Zeka Eğitimleri Verildi

TR AI Week, beşinci gündeki “Yapay Zeka Teknolojileri Sponsoru” olan Turkcell’in “TURKCELL Doğal Dil İşleme Teknolojileri” eğitimi, AWS’nin “AI Powered Computer Vision with Your Own Data on AWS: A Hands-on Workshop” ve “Solving NLP Problems with HuggingFace Library on AWS” eğitimleri, SAP Türkiye’nin “SAP’nin Yapay Zeka Çalışmaları” başlıklı eğitimi, Microsoft’un “Microsoft Tam Olarak Yönetilen İletişim Platformu: Azure İletişim Hizmetleri” eğitimi ve Artiwise’ın “No- Code Platform for Handling Challenging NLP Problems” başlıklı eğitimiyle sona erdi.