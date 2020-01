Yarıyıl tatilinde çocuğunuzu değil, kendinizi inceleyin

Yorucu bir dönemin ardından yarıyıl tatili başlıyor. Ebeveynlerin günümüzde çocuk gelişimi ile ilgili kitapları ve blogları çocuklarından daha fazla takip ettiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Birçok anne ve baba kitapları, blogları veya belirli uzmanları takip ediyor ancak çocuklarını takip etmiyor. Dolayısıyla çocuklarının isteklerini, yeteneklerini ve kişilik özelliklerini göremiyorlar. Her çocuk kendine özeldir. Bu tatilde çocuklara değil, anne-babalara bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Çocuklarına odaklanmaları önemli” açıklamasında bulundu.

Aileler çocuklarının derslerinde başarılı olduğu kadar spor yapmasını, piyano çalmasını da istiyor ancak bu kararlar çocukların istekleri doğrultusunda gerçekleşmeyebiliyor. Bu durumun çocukların ailelerinin beklentilerini karşılamak zorunda mı oldukları, yoksa kendi çapında bir gelişim mi göstermeleri gerektiği gibi soruları da beraberinde getirdiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Pazar günü piyano, çarşamba günü yüzme veya bu ay proteinden zengin beslenme gibi takvim dahilinde gitmektense çocuğa sormak, onun isteklerine göre de hareket etmek önemli. Takvime göre hareket etmektense çocukların isteklerini de göz önünde bulundurarak hareket etmek daha doğru bir yol olabilir” dedi.

Her çocuk lider olmak zorunda değil

Her çocuğun kişilik özellikleri ve gelişiminin kendine özel olabileceğini söyleyen Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Birçok aile çocuklarının çok arkadaşı olmaması veya lider ruhlu olmaması gibi birçok şikâyetten bizlere başvuruyor. Çocuklar lider olmak veya çok arkadaşa sahip olmak zorunda değil. Kiminin boyu daha hızlı uzar, kimininki daha yavaş uzar. Kimi bisiklete binmeyi 8 yaşında öğrenir, kimi 5 yaşında. Dolasıyla her çocuğun gelişimi kendine özel. Tabii ki her yaşın göstermesi gereken fiziksel ve ruhsal gelişim özellikleri var. Bunları da takip etmek gerekir ancak bunu yaparken kıyaslama yapılmamalı” şeklinde konuştu.

Dayatmak yerine fırsatlar yaratılması gerekiyor

Bazı ebeveynler sadece kitap ve blogları takip ediyor. Ancak burada çocuklarını takip etmeyi kaçırıyorlar. Çocuklarını izleyerek, eksikliklerini takip ederek bunları kapatmak için fırsatlar yaratmaları gerektiğini belirten Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Sorgulamak, kızmak, uzmana götürmek, hemen panik yapmak yerine yolunda gitmeyen durumu ele almak gerekiyor. Bu noktada çocukla iş birliği yaparak konuşmak, sorunun üzerine tartışmak veya yapabilecekleri üzerine ilerlemek çok önemli. Örneğin çocukla sıkıntılı bir durumu konuşuyor olsak bile önce olumlu özelliklerini dile getirip arkasından sıkıntılı durumu konuşmak çok önemli. Çocuk ister 5 yaşında isterse 15 yaşında olsun, başarıları her zaman dile getirilmeli. Bu başarı elbette sadece sayısal olarak notlardaki başarılar değil. Çocukları her zaman desteklemek, bunu da göstermek önemli. Sömestr tatili vesilesiyle ailelerin, ‘anne’ ve ‘babalıklarını’ incelemelerini öneriyorum. Ayrıca ailelerin tatili, ‘tatil’ gibi yaşamalarını öneriyorum. Elbette dersleri unutmamak için arada biraz ders çalışmanın yararı var, ancak bunu abartmadan, nasıl istiyorlarsa tatilerini öyle geçirsinler” dedi.