Yazılım testi sektöründe 100 kişiden 85’i mühendis

Ülkemizdeki bilişim sektörünün global arenada rekabet edebilmesi, yazılım testi ve kalitesi alanının gelişmesi adına faaliyetlerine devam eden Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish Testing Board – TTB), 2019-2020 Türkiye Yazılım Kalite Raporu'nu yayınladı. Yazılım test uzmanlığının tercih nedenlerine dair önemli kriterlerden eğitim süreçlerine, testlere ilişkin sonuç beklentilerinden test mühendislerinin eğitim geçmişlerinin dağılımına kadar birçok konu araştırma kapsamında yer aldı.



Yazılım Test ve Kalite Derneği’nin (Turkish Testing Board – TTB) Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yazılım testine yönelik alışkanlıklarını gözler önüne seren Türkiye Yazılım Kalite Raporu yayınlandı. Kurumlar ve karar vericilerin düşünce biçimlerinde köklü değişiklikler yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanan ve 2019-2020 yılına ait verilerin paylaşıldığı Türkiye Yazılım Kalite Raporu’nda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.



Yazılım testinde mühendisler önde

Rapora göre, yazılım test mühendislerinin sistematik düşünme, detayları görme ve hataları yakalama becerileri yazılım test mühendislerinin bu kariyeri seçmesinde etkili olan en önemli motivasyonlardan biri. Bu unsurları ise sektörün vadettiği parlak kariyer fırsatları takip ediyor. Araştırma sonuçları, yazılım testini tercih eden yüzde 10’luk bir kesimin bu testi rastlantı eseri seçtiğini gösteriyor. Bunun nedeni olarak ise yazılım testinin sektörde ve özellikle üniversitelerde yeterince anlatılmaması gösteriliyor.



İş başı eğitimler ilk sırada

Sonuçlar, Türkiye’de şirketlerin yüzde 90’ının test mühendislerinin yetkinlik seviyelerini geliştirmeye yatırım yaptığını ortaya koyuyor. Yöneticilerin desteğiyle, farklı test yaklaşımları ve araçların kullanıldığı iş başı eğitimler yüzde 60 oranıyla ilk sırada yer alıyor. Şirketler yüzde 38 oranında yetkinlik sertifikalarını destekliyor. Sertifika almadan önce edinmeleri gereken resmi eğitim ise yüzde 35 ile üçüncü sırada yer alıyor. İlk üçü yüzde 34’lük bir oranla konferanslara katılım takip ediyor. Bu da şirketlerin konferanslar sayesinde yeni fikirler, yaklaşımlar ve iyi uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmaya önem verdiklerini gösteriyor. Aktif olarak etkinliklere katılıp ortak ilgi alanlarına sahip kişilerle etkileşime geçenlerin oranı ise yüzde 30.



Mühendislerin çoğu cirolar hakkında fikir sahibi değil

Şirketlerdeki yazılım test cirolarına ilişkin oranlarla ilgili herhangi bir fikre sahip olmayanların yüzde 32 ile ilk sırada yer alması, araştırmanın en önemli ve en şaşırtıcı sonuçları arasında gösteriliyor.

Test süreçlerinde hata raporlama beklentisi yüksek

Raporun sonuçlarına göre, test mühendislerinden öncelikli olarak beklenen ilk üç beceri “Hata Raporlama (yüzde 72)”, “Test Koşumu (yüzde 64)”, ve “Test Analizi (yüzde 63)”. Bunları “Test Planlama (yüzde 60)” ve “Test Otomasyonu (yüzde 59)” takip ediyor. “Test Tasarımı (yüzde 56)”, “Test Uygulama (yüzde 56)” ve “Test Denetimi (yüzde 50)” ise şirketlerin en az yarısı tarafından beklenen beceriler olarak öne çıkıyor.



Sektörde her 100 kişiden 85’i mühendis

Yazılım test sektöründe, eğitim geçmişi olarak mühendislik eğitimi yüzde 85’lik oranla en çok tercih edilen alanı oluştururken, onu yüzde 26 ile matematik takip ediyor. Sıralamada yer alan diğer gruplar arasında ise yönetim, istatistik ve ekonomi gibi alanlar göze çarpıyor.

