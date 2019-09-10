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Yeni ögrencilere simit atma geleneğine soruşturma 

Okula yeni başlayan öğrencilere simit atma geleneğine soruşturma açılması Kadıköy Anadolu Lisesi velileri ile öğrencilerin tepkisini çekti..

Yeni ögrencilere simit atma geleneğine soruşturma 

Okula yeni başlayan öğrencilere simit atma geleneğine soruşturma açılması Kadıköy Anadolu Lisesi velileri ile öğrencilerin tepkisini çekti..

10 Eylül 2019 Salı 13:38
Yeni ögrencilere simit atma geleneğine soruşturma 

Yeni ögrencilere simit atma geleneğine soruşturma 



İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği sosyal medyada tepki çekti. Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu geleneğin durdurulması için soruşturma açarken, veliler ve okul mezunları duruma tepki gösterdi. Öğrencilere simit parçalarının fırlatıldığı görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, bu gelenek eleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.


Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bugün çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, her yıl tekrarlandığı belirtilen gelenek eleştirildi. Eleştirenler, nimet olan simit parçalarını yerlere atılmasının gelenek olamayacağını savunuyor.

Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığı belirtilerek, yeni başlayan öğrencilere hoş geldin merasimi olarak bu geleneğin sürdürüldüğünü dile getiriyor. Bu kişilerin ayrıca, atılan simit parçalarının göreviler tarafından hemen süpürülerek temizlendiği belirtiliyor.

Paylaşılan bir görüntüde ise okul müdürünün, bu geleneğe son verilmesi konusunda veli ve öğrencilere çağrıda bulunduğu görülüyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

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Simit AtmaKadıköy Anadolu LisesiYeni öğrencilere Simit
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