Yeni rektörün ilk icraatına tepki yağdı

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, göreve gelirgelmez akademianın önemli isimlerinden Can Candan'ı görevden alması kamuoyunun tepkisine neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulunun yerine vekil rektör olarak atanan Naci İnci, akademisyen Can Candanın görevine son verdi.

Boğaziçi Üniversitesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın kararıyla Melih Bulu rektör olarak atanmıştı. 2 Ocak 2021de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Bulu, Resmi Gazetede yayımlanan karar ile 195 gün sonra görevden alındı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alınan Bulunun yerine ise vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

"DEĞERLENDİRMESİNİ SİZLERE BIRAKIYORUM"

Can Candan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Naci İnci, bugün bana 2007den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçindeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan vekaleten" son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum" açıklamasında bulundu.

