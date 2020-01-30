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Yeni teknolojilerle geleneksel eğitim değişiyor

ABD’li görüntü teknolojileri devi ViewSonic®, ViewBoard interaktif ekranlar ile geleneksel eğitim şeklini değiştirmeyi hedefliyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:33
Yeni teknolojilerle geleneksel eğitim değişiyor

Yeni teknolojilerle geleneksel eğitim değişiyor

Dünya çapında 527 bin öğretmen tarafından kullanılan myViewBoard yazılım ekosistemi öğretmenlerin görsel içerik oluşturarak sunmalarına ve öğrencilerin derse katılmalarına katkıda bulunuyor. Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) gerçekleştirdiği Eğitim Sempozyumu’nda Türk eğitimcilere tanıtılan ViewBoard interaktif ekranlar ve myViewBoard yazılım ekosistemi öğretmenlerin görsel içerik hazırlayabileceği, sunabileceği ve öğrencileriyle etkileşime geçebileceği Microsoft Education uygulamalarının tamamını kullanabiliyor.

Görsel ve interaktif çözümlerle değişime uğrayan eğitim sistemi başarıyı beraberinde getiriyor. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanan görsel çözümler, PISA ortalamalarında bu ülkeleri ilk sıraya taşıyor.

ABD’li görüntü teknolojileri devi ViewSonic, eğitimde geleneksel anlayışı değiştirmeyi hedeflediği ViewBoard interaktif ekranları ve myViewBoard yazılım ekosistemini Türk eğitimcilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Dünya çapında 527 bin öğretmen tarafından kullanılan, ViewBoard interaktif ekranları görselleştirilen eğitim ile öğrencilerin öğrenimine yardımcı oluyor. Öğretmenler ViewBoard interaktif ekranları ile görsel içerik hazırlayabiliyor, sunabiliyor ve öğrencilerin interaktif katılımını sağlayabiliyor.

Microsoft ile daha güçlü

Toplantıları, ders notlarını, sınavları ve eğitimle alakalı tüm başlıkları görselleştirmeyi sağlayan myViewBoard yazılım ekosistemi, Microsoft Education ve ViewSonic ortaklığıyla Windows 10 altyapısını ve Microsoft Education uygulamalarının tamamını kullanabiliyor. Yılsonunda Windows Store uygulamalarını da kullanabilecek olan myViewBoard’u tanıtan ViewSonic Avrupa Başkanı Craig Scott, “myViewBoard, bulut entegrasyonlu, yüksek güvenlikli ve birden fazla fonksiyonu içinde barındırıyor. Öğretmenler myViewBoard ile görsel içerik hazırlayabiliyor, sunabiliyor ve öğrencileriyle etkileşime geçebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

100’den fazla görsel içerik sağlayıcısı tarafından desteklenen ViewBoard interaktif ekranları öğretmenlere diledikleri içeriği kolaylıkla bulup, kullanabilme olanağı sağlıyor. Dünyaca ünlü eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanan ViewBoard interaktif ekranları ve myViewBoard yazılım ekosistemi TÖZOK’un düzenlediği Eğitim Sempozyumu’nda Türk eğitimcilere tanıtıldı.

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