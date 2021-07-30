Yeni YÖK başkanını Marmara Üniversitesi Resmi Gazeteden önce duyurdu



Türkiye gece yarısı atama duyurusu skandalına tanık oldu. Gece yarısı Marmara Üniversitesi resmi Twitter hesabından rektör Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanı olarak atandığı duyurusu yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanmadan resmi hesaptan yapılan duyuru akademi dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Marmara Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atanmıştır. Ülkemize, eğitim ve öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Bu duyuru kısa süre sonra silinirken, resmi gazetenin yayınlanmasının beklendiği öğrenildi.