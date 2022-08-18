Yerleşemeyen adaylar ek tercihleri bekliyor

Üniversite kayıtları 22 Ağustos itibariyle e-kayıt veya yüzyüze olarak yapılacak. 26 Ağustos’tan itibaren boş kalan kontejanlar ÖSYM’ye bildirilecek ve kurum kontejanların ve puanların yer aldığı ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak. Yerleşemeyen adaylar şimdi onu bekliyor.

YKS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca aday YKS ek tercih kılavuzu bilgilerine göre işlemlerini gerçekleştirecek. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlaması sonrası üniversite ek tercihlerinin de başlaması bekleniyor. Peki; YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte yanıtı.

ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.