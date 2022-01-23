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Yerli eğitim platformu başarısını dünyaya taşıdı

Almanya, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya başta olmak üzere dünya çapındaki 300 binden fazla kullanıcı yerli olanaklarla geliştirilen online iletişim ve eğitim sistemini kullanıyor.

23 Ocak 2022 Pazar 10:37
Yerli eğitim platformu başarısını dünyaya taşıdı

Yerli eğitim platformu başarısını dünyaya taşıdı

  

23.01.2022 

Bütünleşik platform üzerinden online eğitim ve iletişim çözümleri sunan Vedubox, küresel çapta hizmet veriyor. Zoom entegrasyonu ve partnerliği sayesinde dünya genelindeki kurumlar canlı eğitimlerini ve toplantılarını, eğitim kurumları ise canlı derslerini ve canlı etkinliklerini Vedubox üzerinden güvenle gerçekleştiriyor. Yüzde yüz bulut teknolojisine sahip Vedubox Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde hizmet veriyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen platformun dünya çapında 300 binden fazla kullanıcısı var.

Tek tıkla tüm ihtiyaçlar çözüldü 

Yerli kaynaklarla geliştirilen Vedubox, kurumlara, eğitimcilere ve eğitim alanlara güvenli bir ortam sağlıyor. Yazılım, donanım ve teknik destek gibi yatırımlara gerek olmaksızın online iletişim ve eğitim alt yapısı sağladıklarına değinen Vedubox Genel Müdürü Bilgin Yazar, “Online eğitimde ihtiyaç duyulan tüm özellikleri tek çatı altında topladık.

Platformumuzda; kurslar, akademiler, yabancı dil eğitim merkezleri, okullar, üniversiteler gibi tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitim sunması mümkün. Web konferans, bulut depolama, sınav sistemi, kütüphane, raporlama gibi farklı kullanım seçeneklerine sahip platform, eğitimlerde etkileşimi ve verimliliği artırıyor.” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
EğitimEğitim Platformu
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