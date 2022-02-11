YKS adaylarına önemli uyarı | İşlemlerinizi son güne bırakmayın

Milyonlarca öğrenci için 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat 2022’de başladı. 7 Mart 2022’de son bulacak başvurular için İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Cihan KUZGUN başvuru süreci ile ilgili adayları uyardı; “Adayların işlemlerini son güne bırakmamalarını öneririm” dedi.

Üniversiteye başlayarak gelecekteki hayalleri için ilk adımları atmak isteyen pek çok lise öğrencisi ve mezun olan öğrenciler için YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 7 Mart 2022.Başvuru süreci ile ilgili adayları bilgilendiren Kuzgun; konuyla ilgili şunları söyledi;’’ T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

HES KODUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından bahseden İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik uzmanı Cihan Kuzgun ’’Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler’’ dedi.

BİLGİLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN!

Başvuru sonrası osym.gov.tr adresinden TC Kimlik numaraları ve başvuru sırasında verilen şifreleri ile sisteme giren adayların mutlaka sistemde yer alan fotoğraf, kimlik ve adres bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine değinen Kuzgun‘’ Fotoğraf ve kimlik bilgilerindeki yanlış, sınav giriş belgesinde hataya, adres bilgisindeki yanlış da sınava gireceği yer ile alakalı sorun doğurabilir’’ dedi.

SINAV ÜCRETİNİZİ 7 MART 2022 TARİHİNE KADAR YATIRMALISINIZ

Adayların her bir oturum için ÖSYM tarafından belirlenen ücretleri yatırmaları gerektiğini hatırlatan Rehberli Uzmanı Cihan Kuzgun “Adaylar girecekleri oturum sayısına göre ücretlerini kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 7 Mart 2022 mesai bitimine kadardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Başvuru süresi bitmeden mutlaka işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir’’ diye belirtti.