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YKS bitti | Peki adayları neler bekliyor?

’Unutmayın ki alacağınız puan emeğinizin karşılığınızı yansıtacak olsun veya olmasın bu sınavın sizin çalışmanızın karşılığını yansıttığını, değerinizin öncülüğü olmadığını aklımızdan çıkarmayalım

08 Temmuz 2021 Perşembe 06:48
YKS bitti | Peki adayları neler bekliyor?

YKS bitti | Peki adayları neler bekliyor?

Yaklaşık 3 milyon öğrenci 2021 YKS sınavın da ter döktü. Heyecan dolu, stresli sınav bekleyişi nihayet sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla yeni bir heyecan dalgasını tercih süreçlerinde yaşayacak olan adaylar için İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzman Klinik Psikolog Sevgi Umuç süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sınava hazırlık döneminin son derece zorlayıcı geçtiğini ifade eden Sevgi Umuç,’’Süreci sonuna kadar getirebilen tüm adayları tebrik etmek gerekiyor. Sınavları bekledikleri gibi geçsin veya geçmesin şu an ihtiyaçları olan tek şey dinlenmek. Özellikle, sınavdan sonra yaparım deyip de erteledikleri ne varsa onlar için en uygun zaman olabilir. Hele ki sonuçlar açıklanana kadar -ki süre onlar için oldukça kıymetli bir zaman-. Sonrası malum, emeklerinin karşılığını almak için karar verme sürecini içeren koşuşturma evresi’’ dedi

Sınav sonucunuz öncülüğünüz olmasın

YKS sonuçlarının açıklanacağı zaman göreceğiniz sonuç beklediğiniz gibi olabilir veya olamayabilir diyen Umuç, ‘’Unutmayın ki alacağınız puan emeğinizin karşılığınızı yansıtacak olsun veya olmasın bu sınavın sizin çalışmanızın karşılığını yansıttığını, değerinizin öncülüğü olmadığını unutmayın. Size ait bir sınav puanına sahip olacaksınız ve artık verdiğiniz emeklerin karşılığını almak için harekete geçme zamanında olacaksınız’’ diye belirtti.

Uzman Klinik Psikolog Sevgi Umuş sözlerine şöyle devam etti: ’’Yaşamınızın daha nitelikli, doyurucu geçmesi için meslek seçiminin önemli bir payı vardır. Seçeceğiniz bölümün sizin ilerideki yaşamınızın çok büyük bir bölümünü şekillendireceğini söyleyebilirim. Bölüm tercihinizin kendi ilgi, istek ve yeteneklerinizle uyumlu olmasını dikkate alarak seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bu konuda ailenizden, öğretmenlerinizden de destek alabilirsiniz’’ dedi.

Üniversite seçiminiz okuyacağınız bölüm kadar önemli

Üniversite seçiminin de önemine değinen Sevgi Umuç ’’Üniversite seçiminiz, okuyacağınız bölümün sizin için ne kadar doyurucu bir hâl alacağını, donanımlı meslek insanı olarak yetişmenizi belirlemek açısından bölüm tercihi kadar önemli bir diğer konudur. Üniversite seçimi yaparken bölümünüzün akademik kadrosunu detaylı inceleyebilirsiniz, teorik bilginin yanında araştırma ve uygulama imkânlarına, yurt dışı eğitim olanaklarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal faaliyetlerinin zengin olması da kendinizi birçok alanda geliştirmenize, yetiştirmenize olanak sağlayacaktır’ ’ifadelerini kullandı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzman Klinik Psikolog Sevgi Umuç ‘’Tercih günlerinde üniversitelerin tanıtım günlerine gidebilirsiniz. Bu günler tüm sorularınızın cevaplarını bulmanın yanı sıra, kampüsü yerinde görme ve gezme imkânı da sunmaktadır. Ayrıca üniversitelerdeki akademisyenlerle bire bir tanışma fırsatı da bulmuş olup aklınızdaki tüm konular ile ilgili detaylı bilgi edinmiş olursunuz’’ diyerek sözlerini tamamladı.

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