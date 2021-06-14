Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

YKS'de dikkati canlı tutacak öneriler

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh sınav anında motivasyonunuzun dağılmaması için tüyolar verdi. 

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:30
YKS'de dikkati canlı tutacak öneriler

YKS'de dikkati canlı tutacak öneriler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) çok az zaman kaldı. Aynı zamanda psikolojik bir mücadele olan YKS’de başarıyı etkileyen birçok faktör var. Dikkatin sürekli canlı tutulması da bunlardan biri. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh sınav anında motivasyonunuzun dağılmaması için tüyolar verdi. 
3 milyon kişinin katılacağı YKS sınavı, 26-27 Haziran’da yapılacak. Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh adayların herşeyden önce kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurguluyor. Zırıh’ın sınav anında adayların motivasyonlarının dağılmamaları için verdiği öneriler ise şöyle:

‘’Her şeyden önce kendinize güvenin. Özgüven, hemen hemen her şeyin anahtarıdır. Özgüven sayesinde başarısızlık, korku olmaktan çıkabilir. Gözetmen öğretmenin duyurularını dikkatle takip edin. Sınav kâğıdına kişisel bilgilerinizi doğru kodladığınızdan emin olun. Sınavda test çözmeye başlarken deneme sınavlarında ilk çözdüğünüz test hangisiyse ondan başlayın, hiç kullanmadığınız bir sıralamayı denemeyin. Unutmayın ki sınav başladığında heyecanınızın yüksek seviyede olması gayet normaldir. Kısa süre sonra heyecanınız normal seviyeye gelecektir.’’

SINAV ESNASINDA SÜREKLİ SAATE BAKMAYIN

Sınav anında dikkat dağınıklığı yaşayabilecek olan adaylara da önerilerde bulunan Tuğba Zırıh şunları söyledi: ’’Dikkat dağınıklığı yaşadığınızda, başınızı soru kitapçığından kaldırarak kısa bir mola verin. Nefes ve göz egzersizleri yapın. Bu durum, dikkatinizi tekrar toplamanıza yardımcı olacaktır. Sürekli saate bakmayın, belli zamanlarda süre kontrolü yapın. Zor veya kolay diye soru ayrımı yapmadan test içerisindeki her soruya aynı ciddiyetle yaklaşın.’’

SINAV ANINDA SORU ÇÖZERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh adayların sınav anında soru çözerken dikkat etmeleri gereken konuya değindi. Zırıh konuyla ilgili olarak ‘’Soruda sizden ne isteniyorsa -ne eksik ne fazla- sadece istenileni düşünmelisiniz. Yani soruları kendi fikrinize göre değil, sınav mantığı ve bilgisi doğrultusunda çözün.​Bazı soruları, yanlış şıkları eleme yöntemi ile cevaplandırabilirsiniz. Sorunun cevabı hakkında hiçbir fikriniz yoksa işaretleme yapmayın’’ açıklamalarında bulundu. 

CEVAP KAĞIDINA KODLAMAYI SON ANA BIRAKMAYIN

Sınavda, soruları doğru cevaplamak kadar cevapları optik forma doğru bir şekilde kodlamak da bir o kadar önemlidir diyen Zırıh adayların cevaplarını cevap kağıdına kodlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini şöyle sıraladı: ‘’ Sınav da kodlama yaparken mutlaka dikkatli olun, kaydırma yapmamaya özen gösterin. Cevap kâğıdına yanıtlarınızı anında ya da her sayfa sonunda kodlayabilirsiniz. Eğer optiğe kodlamayı son ana bırakırsanız dikkatiniz dağılabilir, kaydırma yapma riskiniz artar. Ayrıca kodlama yapmak için zamanınız kalmayabilir.​Daha sonra kodlama yaparken soruların numaralarını ve 

bölümlerini her seferinde kontrol edin. Yani işaretleme yaptığınız cevap bölümünün çözdüğünüz testle aynı olduğundan emin olun. Örneğin, Türkçe soru yanıtlarının cevap kâğıdında Türkçe bölümüne kodlanması gibi. Cevaplarınızı kodlarken lütfen dikkatli olun çünkü her sınavda adayların yaklaşık %15’i kaydırma nedeniyle problem yaşamaktadır.​’’ 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hakkında: 

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Çağdaş ve evrensel düşünce yapısına sahip olan, vatan sevgisi ve milli değerlerin kıymetini iyi bilen Rumeli Felsefesi doğrultusunda yetiştirdiği ve toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir yüksek eğitim kurumu olmak amacını taşımaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında Silivri, Haliç ve Bostancı Yerleşkelerinde 5 Fakültede 18 Bölüm, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı 16 Program, Meslek Yüksekokuluna bağlı 10 Program, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı 10 bölümde eğitim vermektedir.  2021- 2022 eğitim öğretim yılında Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin açılması planlanmaktadır.  

YKS öncesi velilere uzman tavsiyeleri
YKS öncesi velilere uzman tavsiyeleri
LGS – YKS Sınavına kayıt olmak için son 2 gün
LGS – YKS Sınavına kayıt olmak için son 2 gün
İBB’den öğrencilere LGS - YKS sınav desteği
İBB’den öğrencilere LGS - YKS sınav desteği
YKS önce neler yapmalı | Uzmanından öneriler
YKS önce neler yapmalı | Uzmanından öneriler
Üniversite adayları | Doğru bir tercih için bunlara dikkat edin
Üniversite adayları | Doğru bir tercih için bunlara dikkat edin
İBB'den YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı
İBB'den YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı
YKS'nin ikinci oturumu başladı | Dikkat sokağa çıkmak yasak
YKS'nin ikinci oturumu başladı | Dikkat sokağa çıkmak yasak
İBB okullarda YKS heyecanına ortak oldu
İBB okullarda YKS heyecanına ortak oldu
Anahtar Kelimeler:
Yks DikkatDikkat CanlıYKSYks öncesiYks SırasındaRumeli Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmandan Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilere Tavsiyeler
Uzmandan Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilere Tavsiyeler
YKS öncesi velilere uzman tavsiyeleri
YKS öncesi velilere uzman tavsiyeleri
Başlangıç Noktası Akademi Eğitimlerinin Başvuruları Açıldı!
Başlangıç Noktası Akademi Eğitimlerinin Başvuruları Açıldı!
LGS’ye psikolojik hazırlıkta adaylara tavsiyeler
LGS’ye psikolojik hazırlıkta adaylara tavsiyeler
Hayalini Tasarlayan liseli gençler yarıştı | Ödül kazananlar açıklandı
Hayalini Tasarlayan liseli gençler yarıştı | Ödül kazananlar açıklandı
Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Durak Kütüphane
Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Durak Kütüphane
Sınava bir ay kala nasıl geçirilmeli?
Sınava bir ay kala nasıl geçirilmeli?
BAU | İnsanlığa Umut Olacak Buluşlar Ödüllendirildi
BAU | İnsanlığa Umut Olacak Buluşlar Ödüllendirildi
Çocuklar hangi yaşta, hangi sporu yapmalı?
Çocuklar hangi yaşta, hangi sporu yapmalı?
İBB araştırdı | İstanbul'daki üniversite mezunları mutsuz ve kaygılı
İBB araştırdı | İstanbul'daki üniversite mezunları mutsuz ve kaygılı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim