YKS'de dikkati canlı tutacak öneriler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) çok az zaman kaldı. Aynı zamanda psikolojik bir mücadele olan YKS’de başarıyı etkileyen birçok faktör var. Dikkatin sürekli canlı tutulması da bunlardan biri. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh sınav anında motivasyonunuzun dağılmaması için tüyolar verdi.

3 milyon kişinin katılacağı YKS sınavı, 26-27 Haziran’da yapılacak. Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh adayların herşeyden önce kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurguluyor. Zırıh’ın sınav anında adayların motivasyonlarının dağılmamaları için verdiği öneriler ise şöyle:

‘’Her şeyden önce kendinize güvenin. Özgüven, hemen hemen her şeyin anahtarıdır. Özgüven sayesinde başarısızlık, korku olmaktan çıkabilir. Gözetmen öğretmenin duyurularını dikkatle takip edin. Sınav kâğıdına kişisel bilgilerinizi doğru kodladığınızdan emin olun. Sınavda test çözmeye başlarken deneme sınavlarında ilk çözdüğünüz test hangisiyse ondan başlayın, hiç kullanmadığınız bir sıralamayı denemeyin. Unutmayın ki sınav başladığında heyecanınızın yüksek seviyede olması gayet normaldir. Kısa süre sonra heyecanınız normal seviyeye gelecektir.’’

SINAV ESNASINDA SÜREKLİ SAATE BAKMAYIN

SINAV ANINDA SORU ÇÖZERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Sınav anında dikkat dağınıklığı yaşayabilecek olan adaylara da önerilerde bulunan Tuğba Zırıh şunları söyledi: ’’Dikkat dağınıklığı yaşadığınızda, başınızı soru kitapçığından kaldırarak kısa bir mola verin. Nefes ve göz egzersizleri yapın. Bu durum, dikkatinizi tekrar toplamanıza yardımcı olacaktır. Sürekli saate bakmayın, belli zamanlarda süre kontrolü yapın. Zor veya kolay diye soru ayrımı yapmadan test içerisindeki her soruya aynı ciddiyetle yaklaşın.’’

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh adayların sınav anında soru çözerken dikkat etmeleri gereken konuya değindi. Zırıh konuyla ilgili olarak ‘’Soruda sizden ne isteniyorsa -ne eksik ne fazla- sadece istenileni düşünmelisiniz. Yani soruları kendi fikrinize göre değil, sınav mantığı ve bilgisi doğrultusunda çözün.​Bazı soruları, yanlış şıkları eleme yöntemi ile cevaplandırabilirsiniz. Sorunun cevabı hakkında hiçbir fikriniz yoksa işaretleme yapmayın’’ açıklamalarında bulundu.

CEVAP KAĞIDINA KODLAMAYI SON ANA BIRAKMAYIN

Sınavda, soruları doğru cevaplamak kadar cevapları optik forma doğru bir şekilde kodlamak da bir o kadar önemlidir diyen Zırıh adayların cevaplarını cevap kağıdına kodlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini şöyle sıraladı: ‘’ Sınav da kodlama yaparken mutlaka dikkatli olun, kaydırma yapmamaya özen gösterin. Cevap kâğıdına yanıtlarınızı anında ya da her sayfa sonunda kodlayabilirsiniz. Eğer optiğe kodlamayı son ana bırakırsanız dikkatiniz dağılabilir, kaydırma yapma riskiniz artar. Ayrıca kodlama yapmak için zamanınız kalmayabilir.​Daha sonra kodlama yaparken soruların numaralarını ve

bölümlerini her seferinde kontrol edin. Yani işaretleme yaptığınız cevap bölümünün çözdüğünüz testle aynı olduğundan emin olun. Örneğin, Türkçe soru yanıtlarının cevap kâğıdında Türkçe bölümüne kodlanması gibi. Cevaplarınızı kodlarken lütfen dikkatli olun çünkü her sınavda adayların yaklaşık %15’i kaydırma nedeniyle problem yaşamaktadır.​’’

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Çağdaş ve evrensel düşünce yapısına sahip olan, vatan sevgisi ve milli değerlerin kıymetini iyi bilen Rumeli Felsefesi doğrultusunda yetiştirdiği ve toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir yüksek eğitim kurumu olmak amacını taşımaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında Silivri, Haliç ve Bostancı Yerleşkelerinde 5 Fakültede 18 Bölüm, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı 16 Program, Meslek Yüksekokuluna bağlı 10 Program, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı 10 bölümde eğitim vermektedir. 2021- 2022 eğitim öğretim yılında Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin açılması planlanmaktadır.