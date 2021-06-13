Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

YKS öncesi velilere uzman tavsiyeleri

 İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Sevgi UMUÇ ‘’Bu süreçte ebeveynlerin sınavı nasıl algıladıkları, çocukların da nasıl algıladığıyla paraleldir. Ailelerin endişeli olması çocukların da stresini arttırır’’ ifadelerini kullandı.

13 Haziran 2021 Pazar 09:16
YKS öncesi velilere uzman tavsiyeleri

YKS öncesi velilere uzman tavsiyeleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler kadar ebeveynleri de büyük oranda etkilemiş durumda. Sınav yaklaştıkça ebeveynlerin de stresi arttı.  İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Sevgi UMUÇ ‘’Bu süreçte ebeveynlerin sınavı nasıl algıladıkları, çocukların da nasıl algıladığıyla paraleldir. Ailelerin endişeli olması çocukların da stresini arttırır’’ ifadelerini kullandı. Umuç’un velilere tavsiyeleri ise şöyle:

SÜRECİ ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE ODAKLANARAK YÖNETİN

Veliler için tavsiyelerde bulunan Umuç, “Sınava asıl emeği 1 yıl boyunca hazırlanarak çocuğunuzun verdiğini unutmayın. Şu zamanlarda sizlerin destekleri onlar için oldukça önemli. Ebeveyn olarak bu süreçte onlara karşı tutumumuzda ve konuşmalarımızda dikkatli olmak onların büyük ihtiyacıdır. Süreci çocuğunuzla birlikte odaklanarak yönetin’’ dedi.

DESTEĞİNİZİ HİSSETTİRİN

Çocuklarınızla sınava yönelik beklentilerinizi açıkça konuşmaktan uzak kalınız. Bu durum, çocuklarınızın sınava girmeden kaygı düzeyini artırabilir. Çocuğunuzun sınava yönelik neler hissettiğini, endişelerinin neler olduğunu anlamaya çalışın. Sizin tarafından anlaşılmak, desteklerinizi hissetmek onların rahatlaması için önemlidir.

TEK ODAĞINIZ SINAV BAŞARISI OLMASIN

Tek odağınız sınavdan alacakları başarı olmasın, başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı belirtebilirsiniz. Sınav sonuçlarından bağımsız, çocuğunuzun çabasını her zaman takdir etmeye çalışın.

KARARLARINA SAYGI DUYUN

Kalan zamanlarında ders çalışmak istemediklerinde onlara karşı anlayışlı olabilirsiniz ve kararlarına saygı duyabilirsiniz. Yaşadıkları stres bazen öfkeye dönüşebilir, bazen iştahlarını kesebilir bazen uykusuz bırakabilir veya alışkın olmadığınız davranışlar sergileyebilirler. Bu durumlar sizi korkutmasın, belli bir düzeyde makul olabilen, strese verilen tepki olarak görebilirsiniz.

 KIYASLAMA YAPMAKTAN KAÇININ

Öğrencilere geçmiş dönemlerde kaygılı hissettiği durumlardaki başarılarını hatırlatmanın önemini vurgulayan Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, “Yapılan en büyük hatalardan biri çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamaktır. Bu çocuğunuzun kendine verdiği değerin zedelenmesine sebep olabilir. Her insanın öğrenme tekniği, algısı, stresle baş etme kabiliyetleri birbirinden farklıdır. Bunu çocuğunuza sürekli hatırlatın” dedi.

 AŞIRI KONTROLCÜ TUTUMUNUZU KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIN

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışman Sevgi UMUÇ, “Aşırı kontrolcü, baskıcı bir ebeveyn tutumunuz varsa şu süreçte özellikle kontrol altına almaya çalışın. Mümkünse son dönemlerde tartışmadan uzak kalın. Eleştiriye ekstra duyarlı halde olabilirler. Onların moralini yüksek tutacak, kendilerini iyi hissedecek aktivitelere katılmasını destekleyebilirsiniz. İstemedikleri, hoşlanmadıkları ortam veya kişilerle olma konusunda ısrarcı olmamak da oldukça önemlidir’’ dedi.

Umuç, tüm bu tutum ve davranışlarınıza rağmen çocuğunuzun kaygıları kontrol edilebilir seviyede değilse bir ruh sağlığı uzmanından destek alabilirsiniz” diyerek sözlerine son verdi.

 

LGS – YKS Sınavına kayıt olmak için son 2 gün
LGS – YKS Sınavına kayıt olmak için son 2 gün
İBB’den öğrencilere LGS - YKS sınav desteği
İBB’den öğrencilere LGS - YKS sınav desteği
YKS önce neler yapmalı | Uzmanından öneriler
YKS önce neler yapmalı | Uzmanından öneriler
Üniversite adayları | Doğru bir tercih için bunlara dikkat edin
Üniversite adayları | Doğru bir tercih için bunlara dikkat edin
İBB'den YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı
İBB'den YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı
YKS'nin ikinci oturumu başladı | Dikkat sokağa çıkmak yasak
YKS'nin ikinci oturumu başladı | Dikkat sokağa çıkmak yasak
İBB okullarda YKS heyecanına ortak oldu
İBB okullarda YKS heyecanına ortak oldu
YKS yarışı başladı | 2 milyon 4 yüz bin genç için önemli sınav
YKS yarışı başladı | 2 milyon 4 yüz bin genç için önemli sınav
Anahtar Kelimeler:
YKSYks öncesiYks Tavsiyeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başlangıç Noktası Akademi Eğitimlerinin Başvuruları Açıldı!
Başlangıç Noktası Akademi Eğitimlerinin Başvuruları Açıldı!
LGS’ye psikolojik hazırlıkta adaylara tavsiyeler
LGS’ye psikolojik hazırlıkta adaylara tavsiyeler
Hayalini Tasarlayan liseli gençler yarıştı | Ödül kazananlar açıklandı
Hayalini Tasarlayan liseli gençler yarıştı | Ödül kazananlar açıklandı
Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Durak Kütüphane
Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Durak Kütüphane
Sınava bir ay kala nasıl geçirilmeli?
Sınava bir ay kala nasıl geçirilmeli?
BAU | İnsanlığa Umut Olacak Buluşlar Ödüllendirildi
BAU | İnsanlığa Umut Olacak Buluşlar Ödüllendirildi
Çocuklar hangi yaşta, hangi sporu yapmalı?
Çocuklar hangi yaşta, hangi sporu yapmalı?
İBB araştırdı | İstanbul'daki üniversite mezunları mutsuz ve kaygılı
İBB araştırdı | İstanbul'daki üniversite mezunları mutsuz ve kaygılı
LGS – YKS Sınavına kayıt olmak için son 2 gün
LGS – YKS Sınavına kayıt olmak için son 2 gün
İSMEK’te uzaktan eğitim 17 Mayıs'ta başlıyor
İSMEK’te uzaktan eğitim 17 Mayıs'ta başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim