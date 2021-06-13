YKS öncesi velilere uzman tavsiyeleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler kadar ebeveynleri de büyük oranda etkilemiş durumda. Sınav yaklaştıkça ebeveynlerin de stresi arttı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Sevgi UMUÇ ‘’Bu süreçte ebeveynlerin sınavı nasıl algıladıkları, çocukların da nasıl algıladığıyla paraleldir. Ailelerin endişeli olması çocukların da stresini arttırır’’ ifadelerini kullandı. Umuç’un velilere tavsiyeleri ise şöyle:

SÜRECİ ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE ODAKLANARAK YÖNETİN

Veliler için tavsiyelerde bulunan Umuç, “Sınava asıl emeği 1 yıl boyunca hazırlanarak çocuğunuzun verdiğini unutmayın. Şu zamanlarda sizlerin destekleri onlar için oldukça önemli. Ebeveyn olarak bu süreçte onlara karşı tutumumuzda ve konuşmalarımızda dikkatli olmak onların büyük ihtiyacıdır. Süreci çocuğunuzla birlikte odaklanarak yönetin’’ dedi.

DESTEĞİNİZİ HİSSETTİRİN

Çocuklarınızla sınava yönelik beklentilerinizi açıkça konuşmaktan uzak kalınız. Bu durum, çocuklarınızın sınava girmeden kaygı düzeyini artırabilir. Çocuğunuzun sınava yönelik neler hissettiğini, endişelerinin neler olduğunu anlamaya çalışın. Sizin tarafından anlaşılmak, desteklerinizi hissetmek onların rahatlaması için önemlidir.

TEK ODAĞINIZ SINAV BAŞARISI OLMASIN

KARARLARINA SAYGI DUYUN

Tek odağınız sınavdan alacakları başarı olmasın, başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı belirtebilirsiniz. Sınav sonuçlarından bağımsız, çocuğunuzun çabasını her zaman takdir etmeye çalışın.

Kalan zamanlarında ders çalışmak istemediklerinde onlara karşı anlayışlı olabilirsiniz ve kararlarına saygı duyabilirsiniz. Yaşadıkları stres bazen öfkeye dönüşebilir, bazen iştahlarını kesebilir bazen uykusuz bırakabilir veya alışkın olmadığınız davranışlar sergileyebilirler. Bu durumlar sizi korkutmasın, belli bir düzeyde makul olabilen, strese verilen tepki olarak görebilirsiniz.

KIYASLAMA YAPMAKTAN KAÇININ

Öğrencilere geçmiş dönemlerde kaygılı hissettiği durumlardaki başarılarını hatırlatmanın önemini vurgulayan Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, “Yapılan en büyük hatalardan biri çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamaktır. Bu çocuğunuzun kendine verdiği değerin zedelenmesine sebep olabilir. Her insanın öğrenme tekniği, algısı, stresle baş etme kabiliyetleri birbirinden farklıdır. Bunu çocuğunuza sürekli hatırlatın” dedi.

AŞIRI KONTROLCÜ TUTUMUNUZU KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIN

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışman Sevgi UMUÇ, “Aşırı kontrolcü, baskıcı bir ebeveyn tutumunuz varsa şu süreçte özellikle kontrol altına almaya çalışın. Mümkünse son dönemlerde tartışmadan uzak kalın. Eleştiriye ekstra duyarlı halde olabilirler. Onların moralini yüksek tutacak, kendilerini iyi hissedecek aktivitelere katılmasını destekleyebilirsiniz. İstemedikleri, hoşlanmadıkları ortam veya kişilerle olma konusunda ısrarcı olmamak da oldukça önemlidir’’ dedi.

Umuç, tüm bu tutum ve davranışlarınıza rağmen çocuğunuzun kaygıları kontrol edilebilir seviyede değilse bir ruh sağlığı uzmanından destek alabilirsiniz” diyerek sözlerine son verdi.