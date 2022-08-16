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YKS Şampiyonu'nun tercihi Sabancı Üniversitesi oldu

YKS 2022 sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve İngilizce alanlarında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu, tercihini Sabancı Üniversitesi’nden yana kullandı.

16 Ağustos 2022 Salı 07:35
YKS Şampiyonu'nun tercihi Sabancı Üniversitesi oldu

YKS Şampiyonu'nun tercihi Sabancı Üniversitesi oldu


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne yerleşen Kuyucu, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programıyla birlikte Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik programında çift anadal yapmayı hedefliyor. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.  2022 YKS sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve İngilizce alanlarında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu, ilk tercihi olan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne yerleşti.

Sonuçtan büyük heyecan duyduğunu paylaşan Zeynep Dila Kuyucu, şöyle konuştu: “Üç senelik yoğun bir hazırlık döneminden sonra hayal ettiğim bir dereceyle Sabancı Üniversitesi’ni kazandığım için çok mutluyum. Tercih döneminde Sabancı Üniversitesi’ni ziyaret etmek imkanım olmuştu.            

Dünya standartlarında sunduğu eğitim ile tam bir araştırma üniversitesi olması ve zengin kampüs olanakları beni çok etkiledi. Şu anda Bilgisayar Mühendisi olmak istediğim için Sabancı Üniversitesi’ne Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden giriş yaptım. Üniversitenin sunduğu program seçme özgürlüğü ile istediğim programda öğrenimimi sürdürebiliyorum. Bunun da benim için önemli bir avantaj olacağını düşünüyorum.” 

Üniversite ziyaretinde Güler Sabancı ile de tanışma imkanı bulduğunu  dile getiren Dila, “Tercih Dönemi Tanıtım Günleri’nde Güler Hanım’la bir araya gelmek, Sabancı Üniversitesi ziyaretimi unutulmaz kılmıştı. Sabancı Üniversitesi ile geleceğim için en iyi tercihi yaptığıma inanıyorum” diye konuştu. 

Bölüm Değil, Fakülte Seçiliyor

Gerçek anlamda program seçme özgürlüğü sunan Türkiye’deki ilk ve tek üniversite olan Sabancı Üniversitesi’nde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri olmak üzere üç fakülte bulunuyor. Üniversitede öğrenim görecek olan öğrenciler, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihini yaparken "bölüm" değil, fakülte seçimi yapıyor. Öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonraki ilk iki sene içinde başka bir sınava tabi tutulmaksızın 11 program arasından kendi diploma alanlarını belirleyebiliyor. 

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