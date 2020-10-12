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Yollarda okul yoğunluğu başladı | Pandemi sonrası ziller ilk kez çaldı

Koronavirüs salgını sonrası okullarda ilk eğitim günü yüzbinlerce öğrenci ders başı yaptı. Bazı kentlerde trafik yoğunluğu görüldü.

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:09
Yollarda okul yoğunluğu başladı | Pandemi sonrası ziller ilk kez çaldı

Yollarda okul yoğunluğu başladı 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından, yüz yüze eğitimde 2'nci aşamaya bugün geçiliyor. İstanbul'da sabah saatlerinde yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı. Trafikte yoğunluk yüzde 54'e çıktı. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planı doğrultusunda, bugünden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlatılacak. İkinci aşamada ilkokullar, ortaokul 8'inci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı. Okulların tekrardan açılmasıyla çalışmaya başlayan servisler trafikte yoğunluk oluşturdu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54'E ÇIKTI

Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle trafikte uzun kuyruklar meydana geldi. Metrobüs, otobüs ve metro duraklarında da yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol durum haritasında saat 08.15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.
 

Son Güncelleme: 12.10.2020 09:45
Anahtar Kelimeler:
OkulKarantina
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