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Yolun Başındayken | Z Kuşağı  dokunarak, uygulayarak öğrenmek istiyor

‘Z kuşağı’ artık resmi olarak üniversiteli oldu. Kendilerinden önceki 'Y kuşağı' ile benzer özellikler sergileyen Z kuşağı, öğrenme biçimlerini de değiştirdi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:50
Yolun Başındayken | Z Kuşağı  dokunarak, uygulayarak öğrenmek istiyor

Z Kuşağı  dokunarak, uygulayarak öğrenmek istiyor

Z kuşağı, teknolojiye olan bağlılığın yanı sıra, öğrenme süreçlerine doğrudan ve ve yaşayarak dahil olmak istiyor. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin'e göre Z kuşağı dokunarak ve uygulayarak öğreniyor... Dr. Görkem İldaş'ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Şahin, bir yanda dijitalleşme diğer yanda Z kuşağının öğrenme biçimleri nedeniyle sınıfların artık aktif öğrenme ortamına dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

'SINIF, AKTİF ÖĞRENME ORTAMINA DÖNÜŞMELİ'

'Dünyada dijitalleşme zaten başlamıştı' diyen Şahin, koronavirüs salgınının dijitalleşmeyi sadece hızlandırdığının altını çizdi. Eğitimde önemli olanın 'içerik aktarma' olduğunu belirten Şahin, 'içerik aktarma olayının sınıf dışına taşınması ve dijital ortamda öğrenciye sunulması gerekiyor' diye konuştu. Şahin'e göre, sınıf artık aktif öğrenme ortamına dönüşmeli zira öğrenci sınıfta aktif olmak istiyor.

'Z KUŞAĞI DOKUNARAK, UYGULAYARAK ÖĞRENMEK İSTİYOR'

Üniversitede şu an eğitim görmekte olan Z kuşağının, bir önceki Y kuşağının son jenerasyonuyla benzeştiğini söyleyen Şahin'e göre Z kuşağı, dokunarak ve uygulayarak öğrenmek istiyor. Mevcut sistemde uygulanan öğrenme süreçlerini de hatırlatan Şahin, 'içerik aktarma en basit olan kısım ama en uzun süren kısım şu anda. Hoca sınıfa giriyor, yıllardır hazırladığı powerpointleri öğrenciye aktarıyor. Öğrenmenin üst basamakları olan uygulama, analiz, yorumlama ve yaratma için zaman kalmıyor' diye konuştu. Bu nedenle MEF Üniversitesinde 2014 yılından itibaren eğitimin 'ters yüz' edildiğini hatırlatan Şahin, 'Flipped Learning'nin yanı sıra, son 3 yıldır tüm dünyada gelişmekte olan 'Adaptive Learning' yani kişiye uyumlu dijital platformların da Mef Üniversitesinde aktif bir şekilde kullanıldığını söyledi.

'BÜTÇEYİ İKİ KAT ARTIRDIK'

'Bu platformlarda bütün ekonomik olumsuzluklara rağmen bütçeyi iki kat artırdık' diye konuşan Şahin, önemli olanın aynı içeriğin dünyanın herhangi bir yerinde bulunan tüm öğrencilere aynı şekilde erişiminin sağlanabilmesi olduğunun altını çizdi. Şahin, 14 Ağustos'ta sona erecek üniversite tercihlerinde, üniversitelerin online eğitim kapasitesinin de öğrenciler için en çok sorgulanan başlıklardan biri olduğunu kaydetti.

'ÖĞRENCİ, ÜNİVERSİTENİN ONLINE EĞİTİM ALTYAPISINA BAKIYOR'

MEF Üniversitesinin Türkiye'nin farklı yerlerinde YKS'ye giren 1628 adayla telefon görüşmesi yoluyla yaptığı ankete ilişkin veriler de paylaşan Şahin, öğrencilerin yüzde 72'sinin tercih yaparken, üniversitenin online eğitim altyapısına bakacağını söyledi. Üniversitelerin online eğitim üzerine daha fazla kafa yorması gerektiğini söyleyen Şahin'e göre, Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görülmeye başlanması ile YÖK hızlı ve rahatlatan kararlar aldı.

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Z Kuşağı
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