Yurt dışı eğitim hayallerine bir adım daha at

Üniversiteleri yerinde incelemek ve yeni gelişmelerden bizleri haberdar etmek amacı ile geçtiğimiz günlerde UE Eğitim Genel Müdürü Emrah Yüksek ve kurumun önde gelen isimleri Khnugh (Yabancı öğrencilerle çalışma fakültesi) ziyaret ettiler.

Üniversite öncesi eğitim ve kariyer merkezinde gelişmeleri yerinde inceleyen Emrah Yüksek,buradaki temaslarında başvuru sahiplerine yeni bir bakış açısı getirecek ortak faaliyetler için yetkilileriyle anlaşma sağladı.

Bu ziyaretin amacı, uzun vadede Türk adaylara sağlıklı bir bilgi akışı için hazırlanacak olan üniversite tanıtımları için bilgilendirici görüntüler toplamak ve yapılan temaslar çerçevesinde eğitimdeki yenilikleri ülkemizdeki öğrencilerle buluşturmak.

Yapılan bu ziyaretin temel taşlarını oluşturan eğitimdeki yenilikler hem bütçesel anlamda hem de kurumların ilkeli çalışmaları ile kısa zamanda öğrencilerin ilgi odağı olacağını gösteriyor.

Bu gezide üniversite ortamları incelenirken yaşamsal alanlarda da çalışmalar yapan UE Eğitim yetkilileri, öğrencilerin konforlu bir süreç geçirmeleri için her mecrada hem bütçesel hem kültürel faaliyetler çerçevesinde öğrencilere alternatifler hazırlayarak bütçelerini doğru ve verimli kullanmaları için planlamalar hazırlama fırsatı bulmuşlardır.

Yurt dışı eğitimde alınacak olan bilgiler her yönden incelenmesi gerektiğini savunan kurum gidecek olan öğrencilere belli bir çalışma içersin de sunmuş olduğu bilgilerin ışığında her yıl yenilikleri ekleyerek hem ailelere hem öğrencileri gereken tüm bilgileri sunmaktadır.

Ziyaret sonunda ise Emrah Yüksek tarafından yapılan açıklamada “Derin bir tarihsel temele sahip, tarihsel dokusunu hissettiren bir atmosfere sahip oluşu beni çok etkiledi. Bu tarihi güzelliğin öğrencileri daha iyi öğrenmeye motive edeceğine inanıyoruz. Ayrıca, üniversitedeki sıcak karşılamadan da çok etkilendim. Bu eğitim kurumunda gizli gerçek bir hazine olduğunu düşünüyorum”dedi.

Üniversite yetkilileri ise; Profesyonel diyalog içersin de gerçekleştirdikleri bu görüşmelerin her iki ülke için yeni ufuklar açacağı gibi eğitim alanında da fark yaratacağını belirttiler.