10 girişimci, startup ve teknoloji fuarı VivaTech’te

Türkiye’den 10 girişimci, startup ve teknoloji fuarı VivaTech’e katıldı
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Girişim Bankacılığı alanında yaptığı çalışmalarla girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik katkılarını sürdürüyor. Bu kapsamda TEB Girişim Bankacılığı, ODTÜ TEKNOKENT iş birliğiyle girişimcilere özel Fransa Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdi. Farklı aşamalardan girişimcilere destek sunulan programa dahil olan 10 girişimci, Fransa’da düzenlenen, inovasyon ve girişimlere yönelik teknoloji fuarı VivaTech’e katıldı.
TEB Girişim Bankacılığı ve ODTÜ TEKNOKENT iş birliğiyle yürütülen, Business France ile La French Tech İstanbul'un destek verdiği yapay zeka odaklı Fransa Hızlandırma Programı’nda girişimcilerin Fransa pazarını tanıması, iş birliği geliştirmesi, potansiyel yatırımcılarla görüşmesi ve ihracatı teşvik etmesi amaçlanıyor. Program, girişimcilerin Fransa'da yeni iş fırsatları yaratmaları ve potansiyel müşterilerle bağlantılar kurmaları için önemli bir platform sunuyor. Katılımcılar Fransa pazarına ilişkin pratik bilgiler edinirken, sektörün önde gelen isimleriyle tanışma fırsatı da buluyor.
Türk startup’lar ile Fransız ekosistemindeki önemli isimler bir arada
22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen teknoloji fuarı VivaTech ile başlayan Fransa Hızlandırma Programı, girişimcilere global bir ağ oluşturma ve inovatif teknolojileri keşfetme fırsatı sunuyor. Program kapsamında, girişimciler fuarın ardından Paris'te Station F ve BNP Paribas ekipleriyle bir araya gelerek küresel bağlantılar kurma ve yatırımcılarla tanışma imkanı elde edecek. Ayrıca BNP Paribas’ın İnovasyon Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe katılarak Fransız ekosistemindeki önemli isimlerle buluşacak olan girişimciler, 29-31 Mayıs tarihlerinde Grenoble'da düzenlenecek üç günlük kamp boyunca hızlandırma programları yöneticilerinin yanı sıra BNP Paribas, BPI ve KPMG gibi önde gelen kurumların yöneticileriyle toplantı yapacaklar.
Viva Technology’ye katılan kurumlar ve girişimleriyle sektörlerine getirdikleri çözümler:
- Oxodes: Hibrit teknolojiler yardımıyla milimetrik hassasiyette konum tespitine ve geometri analizine dayalı kontrol, ölçüm, kalite kontrol ve poka-yoke sistemleri geliştiren bir girişimdir.
- Novus: Kendi yapay zeka modellerini sektörün diğer öncü modelleriyle birleştirerek yapay zeka tabanlı içerik üretimi sunmaktadır. Normalde 4 saat süren, 2 görsel ve 5 referans içeren 1000 kelimelik bir blog yazısını, Novus Writer ile dakikalar içinde oluşturmak mümkün.
- Counterfake: İnternet ve sosyal medyada sahte ürünleri tespit edip kaldıran yapay zeka destekli bir çevrimiçi marka koruma girişimidir.
- Academic Sight: Endüstride insan gözlemiyle yapılan manuel kalite kontrol süreçlerini yapay zeka ile otonom hale getiren bir girişimdir.
- Skann.ai: Skann.ai, web tabanlı uygulamasıyla mobil telefonların kamerasını güçlü bir hasar tespit aracına dönüştürmektedir. Araçların fotoğraf veya videolarını kolayca çekerek ürünün gelişmiş yapay zekasıyla hasarları hassas bir şekilde analiz edip belirler.
- Cellsway: Kanser alanındaki karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler sunan, derin teknoloji odaklı bir girişimdir.
- F-Ray: JetScoring, vergi beyannameleri, bağımsız denetim raporları veya mizanlar gibi her türlü finansal tablodan veri toplayarak anında risk raporları oluşturan bir finansal analiz platformudur. Makine öğrenme algoritmaları kullanarak finansal belgelerden format bağımsız olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde veri çıkarabilir, finansal analiz ve risk tahmin süreçlerini tamamlayarak saniyeler içinde tam bir risk raporu oluşturabilir. Bankalar, JetScoring'i kurumsal ve ticari kredi süreçlerinde kullanırken, fintech’ler B2B skorlama için kredi ve finansman ürünlerinde, ticari şirketler ise kredi satışlarında müşteri ve tedarikçi risk analizi için kullanmaktadır.
- M-Based: Hayvan bazlı ve petrol bazlı sentetik derinin yarattığı ekolojik ve hayvan etiği sorunlarını ortadan kaldıran, moda, otomotiv ve mobilya sektörlerinde kullanılmaya uygun, miselyum bazlı vegan deri üreten bir biyoteknoloji girişimidir.
- Arleon: WINS Lab'ın bilgi, iletişim ve siber güvenlik alanındaki akademik araştırma sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 2022'de kurulan bir araştırma ve geliştirme şirketidir. WINS Lab, bilgisayar ağları, kablosuz ağlar, mobil sistemler ve bunların güvenliği alanlarında araştırmalar yürütmektedir.
- Meddenovo: Peptit yapıları temelinde ilaç adayları tasarlamak amacıyla yazılım çözümleri geliştirmektedir.