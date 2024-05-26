10 girişimci, startup ve teknoloji fuarı VivaTech’te

Türkiye’den 10 girişimci, startup ve teknoloji fuarı VivaTech’e katıldı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Girişim Bankacılığı alanında yaptığı çalışmalarla girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik katkılarını sürdürüyor. Bu kapsamda TEB Girişim Bankacılığı, ODTÜ TEKNOKENT iş birliğiyle girişimcilere özel Fransa Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdi. Farklı aşamalardan girişimcilere destek sunulan programa dahil olan 10 girişimci, Fransa’da düzenlenen, inovasyon ve girişimlere yönelik teknoloji fuarı VivaTech’e katıldı.

TEB Girişim Bankacılığı ve ODTÜ TEKNOKENT iş birliğiyle yürütülen, Business France ile La French Tech İstanbul'un destek verdiği yapay zeka odaklı Fransa Hızlandırma Programı’nda girişimcilerin Fransa pazarını tanıması, iş birliği geliştirmesi, potansiyel yatırımcılarla görüşmesi ve ihracatı teşvik etmesi amaçlanıyor. Program, girişimcilerin Fransa'da yeni iş fırsatları yaratmaları ve potansiyel müşterilerle bağlantılar kurmaları için önemli bir platform sunuyor. Katılımcılar Fransa pazarına ilişkin pratik bilgiler edinirken, sektörün önde gelen isimleriyle tanışma fırsatı da buluyor.

Türk startup’lar ile Fransız ekosistemindeki önemli isimler bir arada

22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen teknoloji fuarı VivaTech ile başlayan Fransa Hızlandırma Programı, girişimcilere global bir ağ oluşturma ve inovatif teknolojileri keşfetme fırsatı sunuyor. Program kapsamında, girişimciler fuarın ardından Paris'te Station F ve BNP Paribas ekipleriyle bir araya gelerek küresel bağlantılar kurma ve yatırımcılarla tanışma imkanı elde edecek. Ayrıca BNP Paribas’ın İnovasyon Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe katılarak Fransız ekosistemindeki önemli isimlerle buluşacak olan girişimciler, 29-31 Mayıs tarihlerinde Grenoble'da düzenlenecek üç günlük kamp boyunca hızlandırma programları yöneticilerinin yanı sıra BNP Paribas, BPI ve KPMG gibi önde gelen kurumların yöneticileriyle toplantı yapacaklar.

Viva Technology’ye katılan kurumlar ve girişimleriyle sektörlerine getirdikleri çözümler: