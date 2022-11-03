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10 yıllık pasaport 4 bin 800 TL olacak

2022'de yüzde 36,2 olan yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122,9 oldu. 10 yıllık pasaportun bedeli 3 bin 800 TL'ye çıkacak.

03 Kasım 2022 Perşembe 16:45
10 yıllık pasaport 4 bin 800 TL olacak

10 yıllık pasaport 4 bin 800 TL olacak


Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi, harç ve cezaların zam oranlarının hesaplandığı yeniden değerleme oranı da belirlendi. Buna göre; 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'idi.


Ekim ayında üretici fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. Bir önceki aya göre yüzde 7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.

10 yıllık pasaport bedeli defter dahil bu yıl için bin 703 TL 30 kuruştu. Yeniden değerleme oranı ile bu bedel 3 bin 796 TL'nin üzerine çıkacak.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 162,06, imalatta yüzde 122,97, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 554,56 ve su temininde yüzde 109,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 123,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 98,65, dayanıksız tüketim malında yüzde 132,88, enerjide yüzde 417,61 ve sermaye malında yüzde 95,61 artış olarak gerçekleşti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor. Ancak Cumhurbaşkanının bu oranı düşürme yetkisi bulunuyor. 

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Pasaport
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