1.3 milyon tarla bankalarda ipotekli





Türkiye’de 2.1 milyon olan kayıtlı çiftçinin rehine verilen (ipotekli) arazi sayısının 1 milyon 366 bin olduğu açıklandı. Gübreden mazota kadar artan maliyetleri karşılamak için krediye bağımlı hale gelen çiftçi, icra kıskacında.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtladı.



Kurum, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’ne (TAKBİS) göre son beş yıllık verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

kayıtlarına göre; 2017-2021 yılları itibarıyla; ‘tarla, bağ, incir, kavak, fidan, meyve, sebze, tarla, çay, bahçe, narenciye, elma, sera, fındık, bahçe, fıstık, pamuk, tütün, pirinç, çeltik, mısır, zeytin’ geçen kelimelerin sorgulanması neticesinde, rehin tesis edilen taşınmaz sayısı 1 milyon 366 bin 172 olarak belirlenmiştir.”

Verileri değerlendiren Gürer, icra takibinde çiftçi borçlarının önemli bir yer tuttuğunu belirterek “Çiftçi ve ipotek sayılarına bakıldığında çiftçinin kredisiz, anapara ile üretim yapma şansı olmadığı görülüyor. Çiftçi kredi alıyor. Üretim yapıyor. Gelirini bankaya götürüp borcunu kapatıyor. Borcu borçla döndürüyor. Ödeyemezse malını kaybediyor” dedi.

BORCA BATTILAR

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2022 Ocak ayı verilerine göre, 2 milyon 113 bin tarımsal arazi malikinin, 4 milyon hektar civarındaki tarımsal arazisini 3 trilyonun üzerinde parasal değer ile ipotek ettirdiğini belirtti.

Başevirgen, “Bu kadar büyük bir ipotek değerine karşılık kullanılan borç tutarının 1 trilyon liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu meblağ çiftçimizin son beş yılda dehşet verici düzeyde bir borca battığının göstergesidir. Devlete veya bankalara borcu olmayan çiftçi kaldı mı” diye sordu.

BANKASI SIRTINI DÖNDÜ

Başevirgen, Ziraat Bankası’nın, çiftçiye kredi vermemek için her yolu denediğini de söyleyerek “Başkalarına milyon dolarlık kredileri düşük değerdeki teminatlara karşılık verebilen Ziraat Bankası, konu çiftçi olduğunda kılı kırk yarıyor” dedi.