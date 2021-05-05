130 bin işletmeye 5 milyar TL bütçeli destek





Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve istihdam seviyelerini korumaları amacıyla destek programı başattı. “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” kapsamında imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere sermaye desteği sağlayacak.

Planlı faaliyetler için 25 bin TL ilave destek

Mikro işletmeler 3 ay boyunca 30 bin TL’ye, küçük işletmelerse 3 ay boyunca 75 bin TL’ye kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde destekten faydalanabilecek. Kullanılan destek, 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte geri ödenecek. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacak. Teknoloji tabanlı startup’ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler için ise 25 bin TL’ye kadar ilave destek sağlanacak.

Ödemeler Haziran’da başlayacak

Bütçesi 5 milyar TL olan programa online başvuru yapılabildiğini, online başvuru dışında KOSGEB'e belge teslim edilmeyeceğini vurgulayan IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Şenel, program detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda diğer KOSGEB destek programından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü bulunmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan KOBİ’ler için 21 Mayıs’ta son bulacak başvuruların ardından Haziran ayında ödemeler başlayacak. Programdan yaklaşık 130 bin işletmenin faydalanması bekleniyor. İşletmelerin ve startup’ların destekten verimli şekilde faydalanabilmeleri için gerekli yönlendirmeleri ve bilgilendirmeleri sağlıyoruz.”