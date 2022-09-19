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14 günlük koşulsuz cayma hakkı kalkıyor

Avukat Aslıcan Özgür İleli, 1 ekim tarihinden itibaren internetten alınan bazı ürünlerde koşulsuz cayma hakkının kalkacağını belirterek tüketicileri uyardı

19 Eylül 2022 Pazartesi 15:18
14 günlük koşulsuz cayma hakkı kalkıyor

Koşulsuz cayma hakkı kalkıyor | İnternetten ürün alırken dikkat


14 günlük koşulsuz cayma hakkı kalkıyor


Avukat Aslıcan Özgür İleli, Ticaret Bakanlığının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, 14 günlük koşulsuz cayma hakkının kalkacağını ifade etti.


Avukat Aslıcan Özgür İleli, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 1 Ekim'den itibaren internet üzerinden alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerde artık koşulsuz iade hakkının olmayacağını anlattı.

Diğer tüm ürünlerin iadesi için de tüketicinin kargo ücreti ödemek zorunda kalacağını belirten Avukat İleli, "Tüketiciye teslim edilen malın ayıplı olması halinde ise, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na bakmak gerekir. Kanunun 8. maddesinde, ‘Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle, sözleşmeye aykırı olan maldır’ şeklinde beyan edilmiştir. Bu maddeden yola çıkılmalıdır ve ayıplı malı geniş yorumlamamız gerekmektedir. Yeni düzenlemede; tüketici, telefon ve bilgisayar gibi ürünlerin paketini açmasa bile ürün iade edilmeyecek.

"TÜKETİCİYE DAHA FAZLA ALAN TANINMALI"

Tüketici, ayıplı olan malın masraflarından sorumlu tutulmamalı. Bu hususlar, tüketici aleyhine sonuç doğurabilir. Günümüzde internet alışverişlerinde birçok mağduriyet yaşanarak hukuka ve yasaya aykırı alışverişler gerçekleşmektedir. Elektronik ürünlerin geri iade koşulunun olmaması, tüketiciyi birçok hak kaybına uğratacaktır. Bu konuya ilişkin ek bir düzenleme getirilmelidir. Tüketiciye daha fazla alan tanınmalıdır” dedi. 


 

Anahtar Kelimeler:
AlışverişCayma Hakkı
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