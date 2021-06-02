15. eTürkiye Ödülleri, sahiplerini buldu

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Enocta sponsorluğunda düzenlenen “15. eTürkiye (eTR) Ödülleri”, 1 Haziran 2021 Salı günü, çevrim içi törenle sahiplerini buldu.

eTR ödülleri ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor.

Törenin açılışında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yarışmaya katılan tüm kamu kuruluşlarına, belediyelere, bu zor zamanlarda başta sağlık, güvenlik olmak üzere her türlü devlet hizmetini kesintisiz yerine getirmek için e-servisler ve dijital teknolojileri de etkin kullanarak var güçleri ile çalışmalarını sürdürdükleri için minnet ve teşekkürlerini ileterek “e-Devlet yaklaşımından dijital devlet yaklaşımına geçmek için kamu sektörü verilerinin etkin kullanımı gerekmektedir. Verilerin güvenli ve yasal bir şekilde paylaşımının sağlanması, çalışma ortamları ve standartlarının oluşturulması ile mümkün olacaktır” dedi.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski konuşmasında, ‟Covid 19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu zorlu dönem tüm ekonomilerde olduğu gibi ülkemizde de önemli dönüşüm gerekliliklerini ortaya çıkardı. Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve mobil uygulamaların gelişimi itibarıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe kat etme potansiyelimiz var. Dijitalleşen ekonomi içerisinde dijital devletin varlığı büyük önem taşıyor. Gelirler, harcama ve istihdam hacmi dikkate alındığında “kamu” ekonomideki önemli aktörlerden birisi. Toplumsal ve iş yaşamında dijitalleşmenin gelişmesiyle, bireylerin ve iş dünyasının dijital devlet yönünde beklentilerini yükseltmesi de kaçınılmaz. Bu beklentiyi karşılamanın, kamu yönetimi anlayışının ve performansının güçlendirilmesinde önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz” dedi.

Enocta CEO su Ahmet Hançer ‘de “Kamudaki başarılı dijital dönüşüm uygulamaları, herkes için ilham ve rol model olacaktır. Türkiye’nin dijitalleşmesi, ülke kaynaklarının etkin kullanımı ve vatandaşa daha iyi, daha hızlı hizmet vermenin çok ötesinde bir öneme sahiptir. Bu örnekler, vatandaşımızın, özellikle gençlerin ve girişimcilerin teknolojiyle neler mümkün olabileceğine dair hayal güçlerini genişletecek, ülkemizi ve dünyamızı değiştirecek yeni fikirlere, yeni inovasyonlara itici güç ve motivasyon kaynağı olacaktır. Kamunun dijital dönüşümde itici gücü, bu alanda yatırımların, beceri gelişiminin önünü açacaktır” diye konuştu.



Ödüller:

Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye, Orta Ölçekli Belediye ve Büyük Ölçekli Belediye kategorilerinde çok sayıda projenin başvurduğu “eTR Ödülleri”nde 23 proje, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda finale kalmaya hak kazandı. Finale kalan projeler akademi, STK ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşturulan 9 kişilik jüri tarafından oylanarak her kategorinin kazananı belirlendi.

Kamudan İş dünyasına eHizmetler Kategorisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-TSE 360 Projesi

Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi

Sağlık Bakanlığı-Hayat Eve Sığar (HES)

Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi

İçişleri Bakanlığı-Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES)

Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi

Artvin Belediyesi-Biz Burdayız (SMARTviN)

Orta Ölçekli Belediye Kategorisi

Kadıköy Belediyesi-Zamandan ve Mekandan Tasarruf Yönetimi ile Eksper ve Bilirkişi Dijital Arşiv Elektronik Paylaşım Uygulaması

Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Askıda Fatura

Ayrıca, önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından “En İyi Gelişim Gösteren Proje” Ödülü, Orman Bakanlığı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı- Orman Yangılarını Havadan İzleme, Değerlendirme ve Yönetme Platformu Projesi’ne (ORDEP) verildi.

15. eTR ödülleri Yürütme Kurulu Özel Ödülü’ne ise bir buçuk yılı aşkın süredir hayatımızı derinden etkileyen pandemi süresince olağan üstü beceri ve başarı ile çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı’nın projelerinden “Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)” layık görüldü.

HES ve FİTAS projeleri ile 2 ayrı ödüle layık görülen Sağlık Bakanlığı adına ödülü alan Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, bu zor dönemde sağlık bakanlığının dijital çağın yakın takipçisi olmasının desteği ile geliştirdikleri projelerin sağladığı katkıdan söz ederek, bu çalışmaların içinde vatandaş kişisel verilerinin korunmasına gösterilen önemden bahsetti. Ödül alan projelerin teknolojisini hazırlayan ekipler kadar sahada insan üstü güç ve emekle çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnet ve teşekkürlerini iletti.

ÖDÜL KAZANAN PROJELER HAKKINDA BİLGİ

TSE 360:

TSE'nin belgelendirme ve sertifikalandırma hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasıyla; müşteriler açısından daha az bürokrasi ve daha kısa süreçler sayesinde hızlı başvuru sonuçlandırarak memnuniyetin arttırıldığı, kaynakların etkin kullanıldığı, dinamik raporlarla müşteri ve iş süreçlerinin izlenebildiği, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet veren bir sistemin hedeflendiği projede kapsamında şu ana kadar 2658620 adet belge/rapor/sertifika üretilmiştir.

Hayat Eve Sığar:

Hayat Eve Sığar (HES) Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı COVID-19 konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması 2020 Nisan ayında (iOS ve Android) App Store ve Google Play uygulama marketlerinde yayınlanarak aktif kullanıma açılmıştır. Uygulama indirme sayısı ise 69.037.223’tür. Uygulama üzerinden 134 milyonun üzerinde HES Kodu oluşturulmuş ve 5.535.794.358 HES Kodu sorgulaması yapılmıştır.

Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES):

Afet yönetimine inovatif bakış açısı getirerek, süreçleri etkin ve hızlı yönetmek amacıyla yenilikçi bilişim altyapısı desteği sunmayı hedefleyen sistem, Afet Yönetimi süreçlerinde görev ve sorumluluğu olan tüm kurum ve kuruluşların kullanımına açık bulunuyor ve 5 yıldır aktif olarak kullanılıyor.

Biz Buradayız:

Alzheimer ve demans hastalarının, evde tek başına yaşayan yaşlıların ihtiyaç duymaları durumunda 7/24 hizmet için yanında olmayı hedefleyen proje, 14 aydır aktif olarak hizmet veriyor. Evde bakım hizmeti alan ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yaşlılar, ihtiyaç halinde cihaz üzerinde bulunan panik butonunu kullanarak ailelerine ve daha önceden belirlenen ilgili telefon numaralarına arama ikazı yapabiliyorlar. Aileler, sistem üzerinden hasta ve yaşlılar için bir alan belirleyebiliyor ve güvenli alan dışına çıktığında bildirim alabiliyor.

Zamandan ve Mekandan Tasarruf Yönetimi ile Eksper ve Bilirkişi Dijital Arşiv e-Paylaşım Uygulaması:

Kadıköy Belediyesi’nin hedef kitle olarak; gayrimenkul değerleme uzmanları, bilirkişiler, mahkemeler ve vatandaşları belirlediği bu uygulama ile, sağlan anlık verilerle vatandaş, banka, eksper, bilirkişi, mahkeme vb. paydaşların işlerinin kolaylaştırılması, vatandaş ve hizmet alan odaklı yönetim anlayışını kalıcı hale getiren, hizmet kalitesini sürekli arttırmaya yönelik, daha şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir bir sistemle elektronik hizmetler sunulması amaçlanıyor.

Askıda Fatura:

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşlar arasında dayanışma sağlanmasını ve pandemi sürecinde zor durumda olan vatandaşlara yardımcı olunmasını amaçlayan proje, 4M’dan fazla kişinin yaklaşık 12M erişimi ile yaklaşık 400K vatandaşımıza dokunmuş bulunuyor. Diğer destek paketleri ile birlikte su ve gaz faturalarını ödemekte, evinin geçimini sağlamakta, bebeğine bez ve mama almakta ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımıza yönelik olan Askıda Fatura Projesi tüm İstanbul’u kapsıyor.

Orman Yangınlarını Havadan İzleme, Değerlendirme ve Yönetme Platformu:

Yangın çıkmasını en aza indirmeyi, çıkan yangınları en hızlı sürede ve en az maliyetle kontrol altına almayı hedefleyen ve 2014 yılında helikopter ile başlayan projede bugün İHA’lar görev yapıyor. 2020 yılında projenin uygulandığı İzmir bölgesinde yeni başlayan 234 yangın tespit edilirken, ayrıca ülke genelinde 20 büyük yangının 15’inde kullanıldı.

Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS):

Pozitif vakaların temasta bulunduğu kişilere ait sağlık verilerinin düzenli olarak takip edilmesini sağlayan FİTAS uygulaması, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında temaslı takibi ile bulaş kaynağını tespit etmek ve yerinde koruyucu sağlık hizmeti vermenin anlık sisteme girilmesi ile hasta takibini dijital ortamda daha verimli bir hale getirmeyi hedefliyor. Filyasyon ekipleri FİTAS uygulamasını kullanarak kendi konumlarına en yakın noktadaki pozitif vakaları ve temaslı vakaları görev olarak alıyorlar.