17. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’na başvurular başladı





Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde gençlere kariyer fırsatı. Mars Logistics ve LODER işbirliğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nda 2020 maratonu başladı. Öğrencilerin takımlar halinde katıldığı yarışma, yaratıcı lojistik çözümlerine yönelik kariyer fırsatı sunuyor. Ödüllü yarışmaya başvuru için son 31 Ocak.

Türkiye’nin lider lojistik şirketi Mars Logistics ve LODER işbirliğiyle gerçekleştirilen ve lojistik sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla bu yıl 17.si düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması gençlerle buluşmaya devam ediyor. Lojistik zeka, ekip çalışması, proje yönetimi gibi pek çok donanıma hakim olmayı gerektiren, sektörü yakından tanıma ve analiz etme imkanı sunan Lojistik Vaka Yarışması’na gençler büyük ilgi gösteriyor.

Birincilik ödülü 4500 TL

Lojistik Vaka Yarışması kapsamında ekipler, 3’erli gruplar halinde 3 ayrı kategoride yarışıyor. Ekiplerin verilen vaka üzerinde sunacağı çözümler; LODER tarafından belirlenen jüri üyelerince değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilere para ödülü verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma için 31 Ocak mesai bitimine kadar www.marslogistics.com ve www.loder.org.tr adresinden başvuru yapılabilecek. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen yarışma sürecinin sonunda finale kalan isimler 18 Mayıs’ta açıklanacak. Yarışmanın final etabı ise Haziran ayında gerçekleşecek.

Mars Logistics Hakkında:

1989 yılında kurulan Mars Logistics, tüm lojistik hizmetlerinin sunulduğu bir grup şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı hizmeti sunan Mars Logistics, proje taşımacılığı, intermodal taşımacılık, fuar ve etkinlik lojistiği, depolama, gümrük yönetimi ve sigorta alanlarında da hizmet vererek müşterilerine entegre bir sistem sunmaktadır. Merkezi İstanbul’da olan, yurtiçinde ve yurtdışında şubeleri bulunan Mars, yaklaşık 161 bin m²’lik açık ve kapalı alanda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri ile müşterilerine akıllı çözümler sağlamaktadır. Mars Logistics başta otomotiv ve tekstil olmak üzere kimya, sağlık, kozmetik, enerji, perakende gibi birçok sektöre sektör bazında özel çözümler geliştirmektedir. Türkiye’nin en genç ve en büyük filolarından birine sahip olan Mars Logistics, 2650 araçlık filosu ile Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri’ne karayolu taşımacılığı hizmeti vermektedir.

WIN’in kurucu üyesi olan Mars Hava ve Deniz Kargo ise dünyanın tüm ülkelerine ulaşmakta ve havayolu & denizyolu taşımacılığında da profesyonel bir sistem sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük 250 şirketi arasında yer alan Mars, yayınladığı son sürdürülebilirlik raporu ile Türkiye’deki GRI onaylı A+ seviyesindeki ilk 10 firmadan birisi olmayı başarmıştır.

1500’ün üzerinde çalışanıyla, lojistik sektöründe fark yaratarak büyümesini sürdüren Mars Logistics, Intermodal Taşıma Sistemi ile çevreci ve sürdürülebilir bir hizmet modeli sunmaktadır.Sektörde sürekli gelişimi ve değişimi hedefleyen Mars, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde özellikle eğitime destek vermeye odaklanmıştır.