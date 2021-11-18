176 Milyar Dolarlık Oyun Sektörüne Türk Hamlesi



Altay Fan Token ve Edis Fan Token projelerindeki başarılarının ardından ICRYPEX, yeni token projesini duyurdu. Oyuncuların rekabet edebildiği ve yüz binlerce oyuncuya sahip Gamer Arena’nın yeni token’ı GAU Token 22 Kasım 2021 tarihinde ICRYPEX imzasıyla ön satışa çıkıyor.

Son yılların en çok konuşulan finans teknolojilerinden token projelerine bir yenisi oyun sektörüyle eklendi. Kurumsal markaların, toplulukların, spor kulüplerinin ve sanat dünyasından isimlerin gerçekleştirdiği token projeleri önemli bir gelir ve iletişim modeli olarak ön plana çıkıyor. Gerçekleştirdiği başarılı token projeleriyle de büyüyen kripto para borsası ICRYPEX, oyun sektörünün önemli platformlarından Gamer Arena ile GAU Token’ı listelemeye hazırlanıyor.

Oyuncuların online oyunlarda birbirleriyle rekabet etmelerini sağlayan yerli girişim Gamer Arena ve kripto para borsası ICRYPEX partnerliğinde GAU Token piyasaya çıkıyor. 300 binin üzerinde kullanıcıya sahip Gamer Arena’nın yeni ekonomi birimlerinden biri olacak olan GAU Token, kullanıcılarına birçok ayrıcalık sunuyor.

10 yıla yayılan uzun soluklu bir partnerlik

Özel maçlara katılım, büyük ödüllere kolay erişim gibi farklı imkânlar sağlayacak olan GAU Token, 22 Kasım 2021 saat 00.00 itibarıyla 0,15 TL’den ön satışa sunulacak. 25 Kasım tarihine kadar sürecek olan ön satış sürecinin ardından 26 Kasım 2021 saat 00.00 itibarıyla 0,25 TL’den halka arz edilecek.

Gamer Arena ve ICRYPEX iş birliği ile piyasaya çıkacak olan GAU Token’ın ön satış sürecinin ardından halka arz adedi 50 milyon adet olarak duyuruldu. Maksimum arzı 500 milyon adet olan GAU Token’ın toplam arza ulaşması 10 yıl sürecek. Kripto para dünyasının en büyük blok zincirlerinden Ethereum ağıyla üretilen GAU Token, ERC20 protokolüyle üretildi.

Oyun sektörü ve kripto para sektörü benzer büyümeler sergiliyor

Yeni token projeleri GAU Token hakkında konuşan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “ICRYPEX olarak son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz başarılı token projeleri ile her geçen gün büyüyoruz. Altay Fan Token ve Edis Fan Token gibi ön satış süreci bitmeden tükenen, başarılı halka arzlar yönetmiş bir kripto para borsasıyız. Gamer Arena ile gerçekleştireceğimiz bu partnerlik de oyun sektörüne atacağımız daha önemli adımların ilkini oluşturuyor. İki dijital evreni GAU Token ile buluşturacak olmak token projelerindeki “Metaverse” kavramını da doğrudan pozitif etkiliyor. 300 binin üzerinde oyuncuya sahip Gamer Arena’da GAU Token ile birçok yeniliğe ve projeye imza atacağız. İki sene önce 46 milyar dolar iken şu an 176 milyar dolar hacme ulaşmış oyun sektörü tıpkı kripto para sektörü gibi yukarı ivmelenen bir sektör. Bu anlamda GAU Token’ın oyun sektörü ve kripto para sektörünün buluşmasında öncü ve etkili bir adım olacağına inanıyoruz.” dedi.

0,15 TL’lik ön satış fiyatıyla ICRYPEX web sitesi ve mobil uygulamalarından satın alınabilecek GAU Token, 22 Kasım 2021 00.00 itibarıyla satışa sunulacak.