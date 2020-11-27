18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar

Günümüzde 18 yaş altında bulunan başta öğrenciler olmak üzere birçok kişinin maddi anlamda hayatını idame ettirmek için kredi başvurusunda bulunduğunu görebilmekteyiz. Kimi bu kredileri eğitim ve öğretim hayatı için harcarken kimi ise sosyal yaşantısını iyi bir şekilde sürdürebilmek adına kredilere başvurmaktadır. Son dönemlerde oldukça yoğun bir talebin olduğu bu durumu aynı zamanda pek çok 18 yaş altı kişinin de araştırdığını bilmekteyiz. Sizlerde 18 yaş altından küçükseniz ve kredi alıp alamayacağınız hakkında araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda 18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar

18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar son dönemlerde bankalar arasında yaşanılan müşteri rekabeti ile birlikte oldukça artış göstermiştir. Kampanyalı ve avantajlı bir şekilde sunulan bu kredilerin pek çok kişi tarafından araştırıldığı ve takip edildiği aşikârdır. Hal böyle olunca pek çok kişide kredi veren bu banklar üzerinde araştırma yapmaktadır. Peki, 18 yaş altına kredi veren bankalar nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

İş Bankası’ndan 18 Yaş Altına Kredi

İş Bankası tarafından 18 yaş altı kişiler için sunulan Maxipara günümüzde birçok gencin takip ve talep ettiği kredi türleri arasında yerini almayı başarmıştır. İş Bankası tarafından sunulan bu avantajın 12 ile 18 yaş aralığını kapsadığını dile getirelim. Başvurular ise 18 yaşını doldurmuş ebeveynler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kartın ön plana çıkan özellikleri ise şunlardır; Karata yüklenen tutar miktarınca alış veriş yapılması ve nakit çekilmesidir. Sizlerde sağlayacağınız kart üzerinden finansal işlemlerinizi yerine getirmek üzere kredi arıyorsanız, İş Bankası tarafından sunulan Maxipara isimli krediden faydalanabilirsiniz.

18 Yaş Altına Hangi Banka Kredi Verir?

Günümüzde birçok gencin finansal olarak işlemlerini krediler ve kartlar üzerinden yapmaya çalıştığını bilmekteyiz. Bu ise bankaları etkileyerek gerek müşteri potansiyelini artırmak gerekse müşteri memnuniyetini sağlamak adına belirli kampanyalarla 18 yaş altına kredi sağlama imkânı vermiştir. 18 yaş altına kredi veren ve çokça tercih edilen bankalar ise şunlardır;

AktifBank

Burganbank

INGBank

TEB Bankası

DenizBank

Yukarıda belirtmiş olduğumuz bankalar 18 yaş altına kredi sağlayan bankalardır. Bunun yanı sıra birçok bankanın da müşteri sayısını artırmak adına 18 yaş altı kişilere ailesinin muvafakati ile birlikte kredi sağladığını söyleyebiliriz. Bunun için bankanız ile görüşmeniz sizlere fayda sağlayacaktır.

Garanti Bankası 18 Yaş Altına Kredi Veriyor Mu?

Garanti Bankası tarafından 18 yaş altında yer alan kişilere yönelik olarak kredi verilmektedir. Müşteri memnuniyetini sağlamak isteyen Garanti Bankası, 17-18 yaşlarındaki kişilere ek kart ile birlikte kredi sağlamaktadır. Sağlanan bu kredinin özelliklerine baktığımızda ise, ücretsiz olarak nakit avans kullanılması, taksitlendirme yapabilme imkanı, Havale ve EFT yapma imkanı, taksitli olarak nakit para kullanma imkanı ve anlaşmalı mağazalarda bonus para kazanabilme imkanı gibi pek çok avantajın bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunun için Garanti Bankası internet sitesi üzerinden ek kart başvurusu yapmanız yeterli olacaktır.

18 Yaş Altı İçin Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Her kredi başvurusunda olduğu gibi bankalar 18 yaş altı kişilere kredi sağlarken de belirli şartları öne sürmektedir. Bu şartlar genel anlamda kredi verilen şartlarla benzerlik gösterse de burada ön plana çıkan velilerin izni olmaksızın 18 yaş altı kişilere kredi verilememesidir. Eğer veliniz yanınızda bulunmuyorsa noterden ailenizin vereceği bir muvafakatname ile kredi başvurusunda bulunabilmeniz de mümkündür. Bunun yanı sıra hali hazırdaki mevduat hesabı bulunan veliniz üzerinden ek kart başvurusu yaparak da kendinize ait bir kart edinmiş olursunuz. Bizlerin burada sizlere tavsiyesi kesinlikle velileriniz aracılığı ile bu kredi imkânına erişmeniz olacaktır.

12 Yaş Üzeri İçin İnnial Kart

Günümüzde gelişen teknolojinin alışveriş sektöründe de oldukça etkili olduğunu görebilmekteyiz. Pek çok kişi alışverişlerini temaslı ve temassız olarak kartlar üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu durum 18 yaş altı gençlerini muzdarip edecek derken çıkartılan İnnial kart ile birlikte pek çok imkânın onlara da sağlandığını görebilmekteyiz. 12 yaş üstü kişilerin kullanabileceği İnnial kartlar alışveriş yapmanızda sizlere oldukça büyük bir fayda sağlayacaktır. Nakit para kullanmaksızın kartınız üzerinden alışveriş yapma imkânınızın olduğunu dile getirebiliriz. İnnial karta D&R, PTT, Migros, Teknosa, Vatan ve TK Kitap mağazalarından ve diğer anlaşmalı mağazalardan sahip olabilirsiniz.

18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar

18 Yaş Altı Kredi Veren Bankalar hakkında sizlere yukarıda ön plana çıkan bankaları ve detayları listeledik. Burada bir uyarı yapmamız gerekirse, bu kesinlikle elde ettiğiniz krediyi bilinçli bir şekilde kullanmanız yönünde olacaktır. Bunu sağlamanız ilerleyen aşamalarda maddi olarak daha rahat bir şekilde hareket edebilmeniz adına da sizlere fayda sağlayacaktır. Ayrıca ödeyebileceğiniz limitlerde krediye başvurmanızda oldukça önemli bir konudur. Veliniz ile birlikte kredi çıkartılması ayrıca sizlerin ve maddi olanakların takip açısından önemlidir. Aksi takdirde bilinçsiz bir şekilde hareket ederek düzensiz harcamalar yapmanız sizleri zor durumda bırakacaktır. Sizlerin de bu konuda bir düşüncesi veya sorusu var ise yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.