2. Güç ünitesinin kor tutucusu Akkuyu NGS sahasında

169 ton ağırlığında, yüksekliği 5.8 metre ve çapı 6.1 metre olan Kor Tutucu, acil bir durumda gövde içindeki çekirdeğin erimesini önleyip soğutulmasını sağlayan ve radyoaktif maddelerin reaktörün dışına çıkmasını engelleyen çelikten yapılmış koni şeklinde bir tanktır. Böylece Akkuyu NGS, en ağır kazalara karşı bile korunmuş olacaktır. 3+ nesil reaktörlü modern nükleer santrallere monte edilen bu Kor Tutucu, yüksek sismik mukavemet, hidrodinamik ve darbe dayanımı gibi en üst güvenlik özelliklerine sahiptir.

Rus TYAJMASH fabrikası tarafından üretilen Kor Tutucu’nun, Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesine Kasım 2020’de monte edilmesi planlanmaktadır. Montaj tamamlandığında Kor Tutucu’nun ağırlığı, iç donanımıyla birlikte 668 tona ulaşacaktır.

Rus TYAJMASH fabrikası tarafından üretilen Kor Tutucu’nun, Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesine Kasım 2020’de monte edilmesi planlanmaktadır. Montaj tamamlandığında Kor Tutucu’nun ağırlığı, iç donanımıyla birlikte 668 tona ulaşacaktır.

Akkuyu NGS sahasındaki yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“En yoğun çalışmalar 1. güç ünitesinde yürütülüyor. Bu yıl, +26.0 kotuna kadar dış duvar inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Bu ana salonun işletme kotu olacak.Böylece gelecek yıl reaktör basınç kazanını monte edebileceğiz ve Ağustos’ta ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarına başlayacağız. Bunlar, nükleer santralin kalbinde yapılacak çalışmalardır. 1. güç ünitesi için Rosatom’un iştiraki Atommash’ta 4 buhar jeneratörü üretildi. Bunlar sahaya ulaştıktan sonra reaktör basınç kazanının gelmesini bekliyoruz. Gelen Kor Tutucuyu 2. güç ünitesine bu sonbaharda monte edeceğiz. Bu çalışmalarla birlikte, inşaat-montaj üslerimiz, yakıt depolarımız ve tünellerimiz gibi diğer yardımcı tesisler de inşa ediliyor. Şu an itibarıyla tüm saha işlenmiş durumda, tesislerde keşfedilmemiş cephe kalmadı!”

Şu anda, çalışmaları 3 güç ünitesinde yürütülmekte olan Akkuyu NGS inşaatının tüm aşamaları, bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) yanısıra Assystem Uluslararası Mühendislik Grubu uzmanları tarafından titizlikle denetlenmektedir.