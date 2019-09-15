2 İHA yüzünden dünyaya petrol şoku



Yemen'i kan gölüne çeviren BAE ve Suud Krallığı, dün düzenlenen insansız hava aracı saldırılarıyla sarsıldı. Petrol tesislerini hedef alan saldırılar yüzünden Riyad yönetimi petrol üretimini tamamen durdurduklarını açıkladı. Husilerin petrol tesislerine İHA'larla düzenlediği saldırıların ardından, Enerji Bakanlığına yeni oturan Selman zor durumda kaldı.



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını ifade etti.

GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİN YARISI

Bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5,7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetti.

Bin Selman ayrıca, söz konusu saldırının, günlük yaklaşık 2 milyar varil fit küp ilişkili petrol gazı (APG) üretiminin de durmasına neden olduğunu ve bunun etan ve diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını aktardı.

Saldırı nedeniyle iç piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını belirten bin Selman, şirketin meydana gelen hasarı tespit çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTEYDİ

Brent petrol fiyatları düşüş trendindeyken, Husilerin yaptığı saldırılar ve Suudi Arabistan'ın bu kararın, piyasalarda yeni dalgalanmalara yol açması bekleniyor.

2 TESİSE İHA'LARLA SALDIRDILAR

Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmişti.

Suudi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Aramco Şirketi’ne ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurulmuştu.