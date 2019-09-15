Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103072
ALTIN
272.126
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1126
EURO
6.2796

2 İHA yüzünden dünyaya petrol şoku

Yemen'de katliama varan saldırılar düzenleyen Suud Krallığı, Husiler tarafından sadece 2 İHA ile düzenlenen saldırılar yüzünden petrol üretimini durdurdu.

2 İHA yüzünden dünyaya petrol şoku

Yemen'de katliama varan saldırılar düzenleyen Suud Krallığı, Husiler tarafından sadece 2 İHA ile düzenlenen saldırılar yüzünden petrol üretimini durdurdu.

15 Eylül 2019 Pazar 03:10
2 İHA yüzünden dünyaya petrol şoku

2 İHA yüzünden dünyaya petrol şoku


Yemen'i kan gölüne çeviren BAE ve Suud Krallığı, dün düzenlenen insansız hava aracı saldırılarıyla sarsıldı. Petrol tesislerini hedef alan saldırılar yüzünden Riyad yönetimi petrol üretimini tamamen durdurduklarını açıkladı. Husilerin petrol tesislerine İHA'larla düzenlediği saldırıların ardından, Enerji Bakanlığına yeni oturan Selman zor durumda kaldı.


Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını ifade etti.

GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİN YARISI

Bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5,7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetti.

Bin Selman ayrıca, söz konusu saldırının, günlük yaklaşık 2 milyar varil fit küp ilişkili petrol gazı (APG) üretiminin de durmasına neden olduğunu ve bunun etan ve diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını aktardı.

Saldırı nedeniyle iç piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını belirten bin Selman, şirketin meydana gelen hasarı tespit çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTEYDİ

Brent petrol fiyatları düşüş trendindeyken, Husilerin yaptığı saldırılar ve Suudi Arabistan'ın bu kararın, piyasalarda yeni dalgalanmalara yol açması bekleniyor.

2 TESİSE İHA'LARLA SALDIRDILAR

Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmişti.

Suudi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Aramco Şirketi’ne ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
YemenHusilerPetrol üretimiSuud
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükdede; ‘Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok’
Büyükdede; ‘Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok’
Kızılay şirketlerin elinde | Kara gün dostu Holding oldu
Kızılay şirketlerin elinde | Kara gün dostu Holding oldu
TESK, 23 milyon araç sahibini uyardı | SMS'le trafik cezası gelmez
TESK, 23 milyon araç sahibini uyardı | SMS'le trafik cezası gelmez
Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısı çığ gibi büyüyor
Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısı çığ gibi büyüyor
Uzungöl'de 118 bina için yıkım süreci başladı
Uzungöl'de 118 bina için yıkım süreci başladı
Suriyeli promosyonu | Suriyeli çalıştırana Türk işsiz eşantiyon
Suriyeli promosyonu | Suriyeli çalıştırana Türk işsiz eşantiyon
Yıllık enflasyon yüzde 15 oldu 
Yıllık enflasyon yüzde 15 oldu 
Nakliyeci esnafa ticari akaryakıt desteği bekliyor
Nakliyeci esnafa ticari akaryakıt desteği bekliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort