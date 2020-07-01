2 Temmuz Haftası'nda A101 indirimli ürünler

9.000 marketi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101 marketlerinde bu hafta televizyondan beyaz eşyaya, kulaklıktan bilgisayar aparatlarına kadar pek çok elektronik ürün ile çeşitli küçük mutfak aletleri kaçırılmayacak fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

TELEVİZYONUNU YENİLEMEK İSTEYENLER İÇİN…

Dâhili uydu alıcısı, dâhili Wi-Fi bağlantısının yanında 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayan HI-LEVEL 43” FULL HD ANDROID SMART LED TV üstün özellikleriyle bu haftanın cazip teknolojik ürünleri arasında yerini alıyor. 2 yıl Sunny garanti kapsamındaki ürün 1.549 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

HAFTANIN KAÇIRILMAYACAK TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ…

A101 bu hafta da müzik severleri unutmuyor. Şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat geçen SAMSUNG GALAXY BUDS Kablosuz Kulaklık, 252 mAh kılıf pil gücü ve 58 mAh kulaklık pil gücüne ilave olarak kutudan çıkarır çıkarmaz Android ve İOS telefonları ile eşleşme, çağrı cevaplama ve mikrofon özellikleriyle de ilgi çekiyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün 499 TL fiyatıyla 2 Temmuz haftasında raflarında yerini alıyor.

PIRANHA 2281 Spor Bluetooth Kulaklık ise koşu ve spor hareketleri için ensede kalan ergonomik tasarımı, mikrofon ve telefonla görüşme özelliği ve 2 yıl garantisiyle sadece 39,95 TL’den satışa sunuluyor.

Günümüz teknoloji çağında bilgisayarlar kadar aksesuarları da bir o kadar önemli. LOGITECH MK220 Kablosuz Klavye&Mouse Seti, Türkçe Q klavye, 2.4 GHz kablosuz güvenilir menzil ve USB bağlantı noktası ile kullanma kolaylığı sağlayan set, 2 yıl garantisiyle 119 TL’den alıcıların beğenisine sunuluyor.

LOGITECH’in bir diğer ürünü M171 Kablosuz Mouse ise kaçırılmayacak bir ürün. Uygun fiyatının yanı sıra 2 yıl garantisi olan ürün, 54,95 TL fiyatı ile A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışta.

Önemli belgeler ve fotoğraflar SANDISK 64 GB USB 3.0 Bellek ile güvenle saklanıyor. Sadece 64,95 TL olan ürün 2 yıl garantisi ile belgelerini garanti altına almak isteyenler için A101 marketlerinin raflarında.

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ UYGUN FİYAT VE ÖZELLİKLERİ İLE ALICILARIN BEĞENİSİNE SUNULUYOR..

Çamaşır yıkamayı hızlı ve kolay hale getiren15 farklı yıkama programı, 7 kg yıkama kapasitesi ve daha birçok özelliği ile müşterilerle buluşuyor. 2 yıl Vestel garantisinin yanında ücretsiz teslimat ve kurulum hizmeti bulunan ürün 1.149 TL fiyatı ile A101 marketlerinde vesatışta.

BU HAFTA MUTFAĞINIZDAKİ MİNİK YARDIMCILAR KIWI VE SCHAFER’DAN…

Ergonomik tasarımı ve 169 TL fiyatıyla öne çıkan SCHAFER Vakumlu Dik Süpürge, 1 L toz haznesi, 150 W emiş gücü, 900 W motor gücü, kolay temizlenir toz haznesi, dik konumda saklama imkânı ve 2 yıl garantisiyle alıcılarını bekliyor. Ürün, tüm A101 marketlerinden ve a101.com.tr’den temin edilebiliyor.

Otomatik ve sürekli güçlü buhar ile mikrop ve bakterilerin %99,9’unu yok eden KIWI KSI 6450 Portatif Dikey Ütü bu haftanın dikkat çeken ürünü. 260 ml kapasiteli çıkarılabilir su haznesi, paslanmaz çelik buhar çıkışı ve fırça başlık aparatları ile perde ve askılı ürünlerin kırışık giderme sorununu ortadan kaldırıyor. Ürün, 2 yıl garanti ile 149 TL’den reyonlarda yerini alıyor.

Sıcak yaz aylarında, hem ekonomik hem de kullanışlı KIWI KFAN 7614 Sulu Soğutucu Fan sayesinde evde vakit geçirmek daha keyifli oluyor. 375 ml su kapasitesi, 8 saat kesintisiz çalışabilme özelliği ve 3 farklı rüzgâr yönü ayarı ile öne çıkan ürün, 2 yıl garantisi ile sadece 99,95 TL. Bu kullanışlı ürün, tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışta.

Sıcaklarla baş etmek için kullanışlı bir başka ürün ise, KIWI KFAN 7604 Klipsli Masa Üstü Fan. Evde, iş yerinde istenilen yere kolayca taşınabilen, 32 cm çaplı ve ayarlanabilir havalandırma açısı olan ürün 2 yıl garantisiyle 49,95 TL’den satışta.

Mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alan KIWI KHB 4415 Çubuk El Blenderı, 2 Temmuz’dan itibaren alıcıları ile buluşuyor. 300 W gücü, Isıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçak ve blender başlığı ve 2 yıl garantisi ile sadece 65 TL.

BU HAFTA KİŞİSEL BAKIM STANDINDA NELER VAR?

APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti ile evde kişisel bakıma ara vermek yok. Taşınabilir, şık ve modern tasarımı, şarjlı standı, 4 adet kılavuz tarağı (3-12mm), fırçası, bakım yağı ve çantası ile oldukça kullanışlı olan set, 2 yıl garantisi ile 99,95 TL’den raflarda yerini alıyor.

Formunu korumaya dikkat edenler için APRILLA ABS 1026 Dijital Banyo Baskülü bu haftanın kişisel bakım ürünleri arasında yerini alıyor. 150 kg’a kadar ağırlık ölçümü, düşük güç, aşırı yük uyarısı, oda sıcaklığını gösteren dâhili derece ve 2 yıl garantisi ve sadece 45 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde alıcıları ile buluşuyor.