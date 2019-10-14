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20 milyon araç kaçak geçiş yaptı, bakanlık kolları sıvadı

Sayıştay’ın, 2018 yılına ilişkin Karayolları raporunda, köprü ve otoyollardan HGS ve OGS’den toplam 20 milyon 574 bin 137 adet aracın kaçak geçiş yaptığı belirtildi.

20 milyon araç kaçak geçiş yaptı, bakanlık kolları sıvadı

Sayıştay’ın, 2018 yılına ilişkin Karayolları raporunda, köprü ve otoyollardan HGS ve OGS’den toplam 20 milyon 574 bin 137 adet aracın kaçak geçiş yaptığı belirtildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:07
20 milyon araç kaçak geçiş yaptı, bakanlık kolları sıvadı

20 milyon araç kaçak geçiş yaptı, bakanlık kolları sıvadı

Otoyol ve köprülere yıllardır para vermeden kullanan bedavacılar için bakanlık harekete geçti. Köprü ve otoyollardan kaçak geçişler cezasız kalmayacak. Sayıştay, 2018 yılında köprü ve otoyollarda gerçekleşen toplam 132 milyon 22 bin 276 TL kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapılmadığını, söz konusu bedellere mali tablolarda yer verilmediğini belirledi. Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, bu sorunu aşmak için önemli bir çalışma yapıyor. Buna göre geliştirilen yeni yazılımla kaçak geçişler, iki bakanlığın ilgili birimlerince anında ve eşzamanlı olarak izlenecek. Öngörülen sürede tahakkuk işlemi otomatik olarak yapılacak; ceza hızla tebliğ edilecek ve tahsilatı için girişimde bulunulacak. Olcay Aydilek'in haberi

Sayıştay’ın, 2018 yılına ilişkin Karayolları raporunda, köprü ve otoyollardan HGS ve OGS’den toplam 20 milyon 574 bin 137 adet aracın kaçak geçiş yaptığı belirtildi. Kaçak geçişlerin bir yıllık maliyetinin 132 milyon 22 bin 276 TL olduğu kaydedildi.
2018 yılında köprü ve otoyollarda gerçekleşen toplam 132 milyon 22 bin 276 TL kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapılmadığı, söz konusu bedellere mali tablolarda yer verilmediği kaydedildi.

SON AŞAMAYA GELDİ

Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, bu sorunu aşmak için önemli bir çalışma yapıyor. HABERTÜRK, son aşamasına gelen bu çalışmanın ayrıntılarına ulaştı. Buna göre geliştirilen yeni yazılımla kaçak geçişler, iki bakanlığın ilgili birimlerince (Karayolları Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı) anında ve eşzamanlı olarak izlenecek ve kayda girecek.

Öngörülen sürede tahakkuk işlemi otomatik olarak yapılacak. Kaçak geçiş yaptığı saptanan aracın sahibine, cezası tebliğ edilecek. Ardından tahsilat için de girişimde bulunulacak. KAYNAK : HABERTÜRK


 

Anahtar Kelimeler:
KöprüOtoyol
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