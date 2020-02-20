Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı

“Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu” konulu yarışmada kazananlar belli oldu

20 Şubat 2020 Perşembe 23:42
2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı

2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı

Türk Ytong tarafından 20’ncisi düzenlenen Mimari Fikir Yarışması sonuçlandı. Konusu “Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu” olarak belirlenen ve mimarlık eğitimine odaklanan yarışmada 3 proje ödüle layık görüldü.

Yenilikçi ürünleriyle modern yapılaşmaya yön veren Türk Ytong, mimarlık ortamını ve yaratıcı çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Sektördeki köklü duruşu, bilgiye ve yeniliğe açık, farklılıkları önemseyen projeleri ile örnek olan Türk Ytong’un düzenlediği Ytong Mimari Fikir Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Mimarlık eğitimine eleştirel bakış

20’ncisi düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışması bu yıl mimarlık eğitimine odaklanarak, eğitim ortamına eleştirel bir mesafe ile yeniden bakmayı ve sınırlarını tartışmayı önerdi. Katılımcılardan alternatif bir mimarlık eğitimi ve onun mekânsal altyapısını önermeleri beklendi. 209 fikir projesinin değerlendirildiği yarışmada, 3 proje eşdeğer ödüle değer görüldü. Yarışmada kazanan ekipler ödül olarak, jüri üyeleri ile birlikte Almanya’ya seyahat ederek 100. yılı kutlanan Bauhaus akımının izlerini sürecek.

Kazananlar Bauhaus yolcusu

Uygur Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Semra Uygur, Melike Altınışık Architects (MAA) Kurucusu Y. Mimar Melike Altınışık, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Yalın Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Ömer Selçuk Baz ve NSMH Kurucusu Mimar Nevzat Sayın’dan oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, dünyanın önde gelen mimarlık mekanlarından biri olan Almanya Bauhaus Gezisi ile gezisiyle ödüllendirilen ekipler ve projeleri ise şöyle:

76 Sıra No’lu Proje - FLANEUR

Nusret İrfan Uşun, Mimar - Dokuz Eylül Üniversitesi

Muhammed Harun Beyhan, Mimar - Dokuz Eylül Üniversitesi

Mehmet Akif Mayuk, Mimar - Dokuz Eylül Üniversitesi

235 Sıra No’lu Proje - MİM-AHİ DEĞİRMENİ

Mustafa Necati Erdemir, Mimarlık Bölümü Öğrencisi- İstanbul Teknik Üniversitesi

Muhammed Alp Gürbüz, Mimar- İstanbul Teknik Üniversitesi

Hayreddin Haldun Bozkurt, Mimarlık Bölümü Öğrencisi- Doğuş Üniversitesi

320 Sıra No’lu Proje - SHIP OF ARCHITECTURE

Mustafa Emre Uzun, Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Pamukkale Üniversitesi

Muharrem Alper, Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Pamukkale Üniversitesi

Efecan Zeybek, Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Pamukkale Üniversitesi

Ytong Mimari Fikir Yarışması

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışması, Türkiye’de alanındaki en uzun soluklu yarışmalardan biri olarak genç mimarlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye’de mimarlık, kentsel tasarım ve yapı kültürüne destek olmayı amaçlandığı yarışma; bu alanlar üzerine daha fazla düşünülmesini, sorunlar üzerinde çok boyutlu tartışabilmeyi, farklı disiplinlerin bir araya gelerek yeni çözümler ortaya koymasına ortam hazırlamayı, düşünce üretimini desteklemeyi, genç mimar ve tasarımcılara fikirlerini özgürce paylaşacak, eleştirel bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olacak kolektif bir platform sağlamayı hedefliyor.

Süreç ve yöntemi, tüm disiplinlerden katılıma açık oluşu, Dijital Kolokyum’u da içeren şeffaf süreci, yenilikçi ve yaratıcı fikirleri desteklemesiyle de farklılık yaratıyor.

Türk Ytong Genel Müdürü: Türkiye, deprem kuşağında, gazbeton kullanımı yaygınlaşmalı
Türk Ytong Genel Müdürü: Türkiye, deprem kuşağında, gazbeton kullanımı yaygınlaşmalı
Türk Ytong Mimari Fikir Yarışması Başlıyor
Türk Ytong Mimari Fikir Yarışması Başlıyor
Ytong ödülleri dağıtıltı
Ytong ödülleri dağıtıltı
Anahtar Kelimeler:
YtongYtong Mimari Fikir Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
90 bin ihracatçı tek tuşla dünyaya açıldı 
90 bin ihracatçı tek tuşla dünyaya açıldı 
Akıllı Şehirler elektrikte yüzde 50 tasarruf ettiriyor
Akıllı Şehirler elektrikte yüzde 50 tasarruf ettiriyor
Pazarlama Türkiye Zirvesi için geri sayım başladı
Pazarlama Türkiye Zirvesi için geri sayım başladı
Novartis’te yeni babalara 14 haftalık doğum izni
Novartis’te yeni babalara 14 haftalık doğum izni
Türkiye'de şirket yöneticileri yeni fırsatlar peşinde
Türkiye'de şirket yöneticileri yeni fırsatlar peşinde
Vinci’den drone teknolojilerine yatırım
Vinci’den drone teknolojilerine yatırım
Tavada Tavuk 2020’de 15 Yeni Şube Açacak
Tavada Tavuk 2020’de 15 Yeni Şube Açacak
Soprano Mutfak bayilikler veriyor
Soprano Mutfak bayilikler veriyor
Explori, “Sense-making” ile Organizasyonel Sensörleri aktif hale getiriyor
Explori, “Sense-making” ile Organizasyonel Sensörleri aktif hale getiriyor
Türkiye’nin blockchain kenti Konya IstanBlock2020’de
Türkiye’nin blockchain kenti Konya IstanBlock2020’de

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim