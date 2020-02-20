2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı

Türk Ytong tarafından 20’ncisi düzenlenen Mimari Fikir Yarışması sonuçlandı. Konusu “Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu” olarak belirlenen ve mimarlık eğitimine odaklanan yarışmada 3 proje ödüle layık görüldü.

Yenilikçi ürünleriyle modern yapılaşmaya yön veren Türk Ytong, mimarlık ortamını ve yaratıcı çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Sektördeki köklü duruşu, bilgiye ve yeniliğe açık, farklılıkları önemseyen projeleri ile örnek olan Türk Ytong’un düzenlediği Ytong Mimari Fikir Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Mimarlık eğitimine eleştirel bakış

20’ncisi düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışması bu yıl mimarlık eğitimine odaklanarak, eğitim ortamına eleştirel bir mesafe ile yeniden bakmayı ve sınırlarını tartışmayı önerdi. Katılımcılardan alternatif bir mimarlık eğitimi ve onun mekânsal altyapısını önermeleri beklendi. 209 fikir projesinin değerlendirildiği yarışmada, 3 proje eşdeğer ödüle değer görüldü. Yarışmada kazanan ekipler ödül olarak, jüri üyeleri ile birlikte Almanya’ya seyahat ederek 100. yılı kutlanan Bauhaus akımının izlerini sürecek.

Kazananlar Bauhaus yolcusu

Uygur Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Semra Uygur, Melike Altınışık Architects (MAA) Kurucusu Y. Mimar Melike Altınışık, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Yalın Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Ömer Selçuk Baz ve NSMH Kurucusu Mimar Nevzat Sayın’dan oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, dünyanın önde gelen mimarlık mekanlarından biri olan Almanya Bauhaus Gezisi ile gezisiyle ödüllendirilen ekipler ve projeleri ise şöyle:

76 Sıra No’lu Proje - FLANEUR

Nusret İrfan Uşun, Mimar - Dokuz Eylül Üniversitesi

Muhammed Harun Beyhan, Mimar - Dokuz Eylül Üniversitesi

Mehmet Akif Mayuk, Mimar - Dokuz Eylül Üniversitesi

235 Sıra No’lu Proje - MİM-AHİ DEĞİRMENİ

Mustafa Necati Erdemir, Mimarlık Bölümü Öğrencisi- İstanbul Teknik Üniversitesi

Muhammed Alp Gürbüz, Mimar- İstanbul Teknik Üniversitesi

Hayreddin Haldun Bozkurt, Mimarlık Bölümü Öğrencisi- Doğuş Üniversitesi

320 Sıra No’lu Proje - SHIP OF ARCHITECTURE

Mustafa Emre Uzun, Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Pamukkale Üniversitesi

Muharrem Alper, Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Pamukkale Üniversitesi

Efecan Zeybek, Mimarlık Bölümü Öğrencisi - Pamukkale Üniversitesi

Ytong Mimari Fikir Yarışması

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışması, Türkiye’de alanındaki en uzun soluklu yarışmalardan biri olarak genç mimarlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye’de mimarlık, kentsel tasarım ve yapı kültürüne destek olmayı amaçlandığı yarışma; bu alanlar üzerine daha fazla düşünülmesini, sorunlar üzerinde çok boyutlu tartışabilmeyi, farklı disiplinlerin bir araya gelerek yeni çözümler ortaya koymasına ortam hazırlamayı, düşünce üretimini desteklemeyi, genç mimar ve tasarımcılara fikirlerini özgürce paylaşacak, eleştirel bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olacak kolektif bir platform sağlamayı hedefliyor.

Süreç ve yöntemi, tüm disiplinlerden katılıma açık oluşu, Dijital Kolokyum’u da içeren şeffaf süreci, yenilikçi ve yaratıcı fikirleri desteklemesiyle de farklılık yaratıyor.