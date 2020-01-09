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2019’da en çok satılan ürünleri açıklandı | En çok telefon satın aldık

Tüketici eğilimlerinde önemli veri kaynağı olan büyük marketlerin en çok satılan ürünleri açıklanıyor. MediaMarkt verilerine göre 2019'da en çok akıllı telefon satın aldık.

09 Ocak 2020 Perşembe 12:58
2019’da en çok satılan ürünleri açıklandı | En çok telefon satın aldık

2019’da en çok satılan ürünleri açıklandı | En çok telefon satın aldık

MediaMarkt, 2019 yılında Türkiye’de en çok satılan ürünleri açıkladı. Verilere göre Türkiye’deki tüketiciler en çok akıllı telefonları tercih ederken; fotoğraf özelliği belirleyici oldu.

Televizyon kategorisinde ise tüketicilerin tercihi büyük ekranlar olurken; oyun tutkunları yeni modelleri bekledi.

Avrupa’nın açık ara bir numaralı ve aynı zamanda Türkiye’nin de en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2019 yılında en çok satılan ürünleri ve tüketici tercihlerine yönelik verilerini açıkladı.

İyi fotoğraf çeken güçlü telefonlar tüketicinin dikkatini çekiyor

Tüm veriler incelendiğinde en çok büyüyen kategorinin, yine cep telefonu kategorisi olduğu açıklandı. Bu cihazlar arasında ön plana çıkanlar ise güçlü ve iyi fotoğraf çeken cihazlar olduğu belirtildi.

Büyük ekranlı televizyonlar tercih sebebi

Akıllı telefonlarda en ön plana çıkan ürünler, tüketicilerin görüntüye verdiği önemin önemli bir göstergesi olurken televizyonlarda da buna benzer veriler elde edildi. Buna göre TV’lerde UHD (Ultra High Definition) ve büyük ekranlı olanlar daha popüler hale geldi.

Tüketiciler müziklerini her yere taşımak istemiş

Teknolojiseverlerin 2019 yılında yaptığı alışverişlere bakıldığında göze çarpan başka bir detay ise taşınabilir ses sistemlerinin satış miktarı. Listelerin en çok satılan 10 ürünlerine bakıldığında taşınabilir sistemler her ne kadar HIFI’ların gerisinde kalsa dahi kategori tümüyle incelendiğinde taşınabilir ses sistemlerinin daha fazla satıldığı görülüyor. Televizyonlar ile entegre olarak da kullanılan HIFI sistemlerin satışlarında TV satışları önemli bir faktör olsa dahi taşınabilir sistemlerin bu denli fazla satması, tüketicilerin müziklerini istedikleri yere götürmek istediklerinin en büyük örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Aksiyon kameralarının yükselişi

Fotoğraf ve kameralarda ise en çok tercih edilen ürünlerin DSLR makineler olduğu açıklandı. Dikkat çeken ise aksiyon kameralarının da en çok satanlar listesine girmesi.

Küçük ev aletlerinin lideri ütüler

Her evin ihtiyacı küçük ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünleri ütüler oldu. Bu listede ilk sırayı alan ütüler ise genellikle buharlı modeller. Listenin devamında tüy alma cihazları da yer aldı.

Önemli kampanya dönemleri sonrasında satış verilerini açıklayan MediaMarkt, Türkiye’nin alışveriş tercihleri hakkında toplumu bilgilendirmeyi hedefliyor.

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