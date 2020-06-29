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2020 Emekli maaşına zam | Temmuz ayında ne kadar zam olacak

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu hafta açıklanacak olan enflasyon oranlarında. Temmuz ayı enflasyon oranıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da otomatik olarak belirlenecek.

29 Haziran 2020 Pazartesi 08:41
2020 Emekli maaşına zam | Temmuz ayında ne kadar zam olacak

2020 Emekli maaşına zam | Temmuz ayında ne kadar zam olacak


Emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında açıklanacak olan enflasyon oranı miktarınca yapılacak olan maz, milyonlarca vatandaşın beklentisini karşılayacak mı? Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılan memur ve emekli maaşlarında en belirleyici rol enflasyon rakamlarında. 

MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Yani Ocak ayından Haziran ayına kadarki aylık enflasyon rakamları emekli ve memur maaş zammını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla "emekli ve memur maaş zammı ne kadar olur?" sorusunun yanıtı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli olacak.

SON ENFLASYON ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti aylık 0.90 - 1, yıllık yüzde 10.66'ydı. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0.85 artış göstermişti. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

MEMUR - EMEKLİ MAAŞLARINA EN SON YAPILAN ZAM NE KADAR? (OCAK 2020)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, 2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta aldıkları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.

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