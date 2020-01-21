

2020 Emekli promosyon ücreti ne kadar olacak?



QNB Finans Bank, dün emekli maaşlarına uygulayacağı promosyon miktarını açıkladı. 1.200 TL'ye varan promosyon miktarı emeklileri sevindirirken, diğer bankaların vereceği ücret merak konusu oldu. Bazı bankalar emekli maaşına cazip kampanyalarla süsleyerek kampanya yapmaya hazırlanıyor.



Emekli promosyon ücreti ile ilgili detaylar, 2020 yılının ilk döneminde gündemde. 13 milyon emekli önümüzdeki 3 yıllık emekli promosyon ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Şubat ayında Bankalar Birliği ile SGK arasında yapılması beklenen görüşmeler öncesi 2020 yılı için emekli maaşlarına uygulanacak promosyon miktarı merak konusu oldu.

BANKALAR ARASINDA REKABET

Emekli promosyonları ne zaman belli olacak? sorusu 13 milyon emeklinin gündeminde. Promosyon görüşmeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. Peki 2020 Emekli promosyon ücreti ne kadar olur? 13 milyon emeklinin maaşını çekmesi için tüm bankaların 2020 için kıyasıya yarışması bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2020

Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi sona eriyor. 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında önümüzdeki ay yapılacak.

EMEKLİLER MASADA OLMAK İSTİYOR

Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor.

Promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep ediyor.

PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Emekliler promosyon ödemesine ilişkin başvurularını;

Banka şubeleri,

İnternet Şubesi,

ATM'ler,

Müşteri İletişim Merkezleri aracılığı ile yapabilirler.