2020 Koleksiyonunda Gold, Modernlikle Buluştu

Her dönemin yenilik ve trendlerini koleksiyonuna yansıtan Ergül Mobilya, 2020 yılında kapitone ve gold işlemelere yer verirken sade dokunuşlarıyla da modern bir görünüm elde ediyor. Kaliteden ödün vermeden, şıklığı rahatlıkla buluşturan Ergül Mobilya 2020 yılı koleksiyonunu; gri, kahverengi, yeşil, taba ve krem gibi renkleriyle müşterilerinin beğenisine sunuyor. Kadifemsi görüntüsü ile önce içinizi sonra yaşam alanınızı ısıtan Ergül Mobilya, gold detaylarıyla da estetikten ödün vermiyor.

Birbirinden farklı seçenekleri yüksek kalite malzeme ve uygun fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunan Ergül Mobilya, 2020 yılı için hazırladığı koleksiyonu mağazalarda yerini almaya başladı. Gri, kahverengi, taba, yeşil ve kremin hakim olduğu koleksiyonda geniş koltuk kenarlarıyla konforu sağlarken; gold detaylarıyla da geleneksel motiflere vurgu yapıyor.

Kadifemsi Kumaş Evinize Sıcaklık Kazandırıyor

Özgün tasarımları sayesinde her evi kaliteli mobilyayla buluşturan Ergül Mobilya, koleksiyonunda bulunan kadifemsi kumaşıyla evinize sıcak bir görünüm kazandırıyor. Yumuşak dokusu, kolay temizlenen örme kumaşıyla, ilk günkü görünümünü kaybetmeyen Ergül Mobilya; zarif dikiş detayları ve kollarda bulunan altın düğme uygulamasıyla üst düzey bir tasarım sunuyor. Üçlü ve berjerlerde; tasarıma şıklık katan kapitone detaylara yer verilen koleksiyonda; yalın tasarımın modernliğiyle buluşan şık ve özgün çizgileri herkese keyifli yaşam alanları sunuyor. Özel tasarım sırt minderleri ve sırttan hareket mekanizmasıyla fonksiyonelliği üst düzeye çıkaran Ergül Mobilya; evinizde eşsiz bir deneyime davet ediyor.