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2021 Asgari ücret 'Asgari'de kaldı | 500 TL zam

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantıdaydı. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret zammı belli oldu. Çalışanlara 500 TL zam yapıldı. Yeni asgari ücret net 2 bin 825 TL 

28 Aralık 2020 Pazartesi 11:44
2021 Asgari ücret 'Asgari'de kaldı | 500 TL zam

2021 Asgari ücret 'Asgari'de kaldı | 500 TL zam



Milyonlarca yoksul ve dar gelirli ailenin merakla beklediği asgari ücret az önce açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından 2021 asgari ücretini duyurdu. Türkiye genelinde en az 10 milyon calışanın asgari ücretle maaş aldığını belirten uzmanlar, açıklanan rakamların beklentilerin çok altında kaldığı görüşünde.

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti karara bağladı. 1 Ocak'tan itibaren brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Geçen yıla göre 500 lira artmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki son toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı belli oldu.

Son toplantıda alınan karara göre yeni asgari ücret: Net asgari ücret 2.825 lira 90 kuruş oldu.

1 Ocak'tan itibaren asgari ücret brüt 3.577 lira 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Geçen yıla göre 500 lira artış oldu. 

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRET YETERSİZDİR

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklamaları: 

"Komisyonun görevlendirdiği TÜİK 2792 lira olarak belirledi ama bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları yok. İşçi kesimi olarak net 3000 liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini beklerdik. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir. Bugünün geçim şartlarına bile yetmeyecek bir rakam belirlenmiştir."

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: 

Birden çok kriterle asgari ücret belirlenmiş oldu. Salgın kaynaklı sıkıntılar henüz bitmedi. Salgında ikinci dalga nedeniyle işletmeler zor durumda. Komisyon zor koşullarda kararını verdi. Enflasyonun 7 puan üzerinde kararını vermiş oldu. Alınan kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Son Güncelleme: 28.12.2020 12:30
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret2021 Asgari ücret
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